Eesti iseseisvuspäeva kontserdi kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve

Iseseisvuspäeva traditsioonilised riigipea kõne, kontsert ja külaliste tervitamine jõuavad Eesti inimesteni Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel.

Kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve sõnul on aastapäevakontsert just niisugune, nagu elu meie ümber: habras, lootusrikas, pühalik, rõõmus, nukker, intiimne, vahel ka valus.

"Et elus hästi hakkama saada, peab meil olema koht, kust leida tuge. Enamusele on selleks kodu ja laiemalt kodumaa," rääkis Tulve. "Kogu loodu on tervik ning meil ei ole ka siin väikesel maal võimalik millegi eest peitu pugeda. Nii elame praegusel ajal üle erinevaid pingeid, milles me ise ehk otseselt süüdi ei ole, kuid mis meid väga tugevalt mõjutavad. Saame vaid loota, et need pinged ajapikku lahenevad ja sellele on meil kõigil oma võimalus kaasa aidata. Eelkõige hoides oma kodu, kus on turvaline, hea ning kus inimesed armastavad ja hoiavad üksteist."

Kontserdi loomingulise meeskonna tuumikus on lisaks kunstilisele juhile Jaan-Eik Tulvele ja lavastaja Maria Petersonile veel kunstnik Kristjan Suits, videokunstnik Sander Põldsaar, valguskunstnik Priidu Adlas ning produtsent Priit Mikk. Eesti inimeste kodudesse jõudva vabariigi aastapäeva teleülekande Estonia teatri- ja kontserdimajast toovad vaatajateni režissöörid Erle Veber, Elo Selirand ja produtsent Margus Saar.

Tänavu on 24. veebruari vastuvõtule kutsutud traditsiooniliselt inimesed paljudelt elualadelt, nende seas ka näiteks möödunud aastal silma paistnud kultuuri- ja sporditegelasi, hariduselu edendajaid, vaimse tervise eest seisjaid, ühiskonnategelasi, poliitikuid, riigiametnikke ja Eestisse akrediteeritud suursaadikud.

Parlamendist on kutsutud riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid.

Vabariigi aastapäeva eel tunnustab president Karis riiklike teenetemärkidega neid tublisid inimesi, kes on oma töö ja pühendumusega aidanud muuta Eesti elu paremaks ning ka Eesti sõpru, kes on andnud panuse koostöö edendamisse.

21. veebruaril toimub Eesti Rahva Muuseumis (ERM) teenetemärkide pidulik üleandmine, mida näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.