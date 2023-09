Följeton. Suletud partnerluse konverents 2023

Milline näeks välja suletud partnerluse konverentsi kava? Kõik alljärgnev on ajakirjaniku haiglase fantaasia vili, mis ei pretendeeri tõele, kuid millele on paraku kaasa aidanud BBC kultussari "Jah, härra (pea)minister" ja elu ise.

Suletud partnerluse konverents 2023. Kava (kohvi- ja söögipausid täpsustamisel):

- Kuidas panna automaatselt dokumentidele dokumendiregistrites AK (asutusesiseseks kasutamiseks) märge;

- Kuidas panna dokumentidele passiivselt avalik märge (loe: tegelikult AK märge);

- Kuidas mitte vastata ajakirjanikele suuliselt, vaid lasta saata küsimused kirjalikult, et ajakirjanikud ei saaks midagi juurde küsida, kui su vastused teadlikult segaseks jäid või sa kõikidele küsimustele vastata ei taha;

- Kuidas koostada vastus nii, et ajakirjaniku kümnele kirjalikule küsimusele vastad ühe üldise vastusega, milles jätad ebamugavatele küsimustele vastamata;

- Kui väljaanne X on midagi ebameeldivat välja uurinud, siis ära vasta tema päringule otse, vaid saada pressiteade kõigile - nii saad lahjendada probleemi tõsidust ja näidata end avatuna;

- Kuidas solvata ajakirjanikku, kui ta soovib midagi kriitilist küsida, vihjates esmajoones Eesti ajakirjanduse madalale tasemele ja madalatele huvidele võrreldes tema lääne kolleegidega; kui tegemist on ERR-iga, siis ka maksumaksja rahastamisele;

- Kuidas soovitada ministril mitte küsimustele vastata, vaid teha FB-postitus, kus ta ei vasta kõikidele kriitilistele küsimustele, kus ajakirjanikud ei saa midagi ise juurde küsida ning kus ta lükkab ennastsalgavalt ümber jaburad ja utreeritud süüdistused, mida keegi tegelikult esitanud ei ole;

- Lase riigi nisa otsas rippuval reklaamiärimehel kirjutada kolumn riigiasutuste nimede ja logode muutmise üliolulisusest ja seda mõistagi ka üldise kärpesuunise ajal;

- Pea ajakirjanikele dotseerivaid loenguid, meenuta kindlasti, et ka Eesti on sõjas ning kuidas sel ajal riigi jaoks ebameeldivatel teemadel (nt inflatsioon) ei tohiks lugusid kirjutada, sest see teenib Kremli huve;

- Kui mõni ajakirjanik eeltoodu põhjal kägisema hakkab, siis leia mõni tema kolleeg, kes on nõus sotsiaalmeedias tegema postituse, kuidas tegelikult asjad nii ei ole; premeeri teda mingi eksklusiivse infokillu vms;

- Kui mõni ajakirjanik ikka kohe eelnevast õppust võtta ei taha, siis helista tema ülemusele või veel parem ülemuse ülemusele;

- Kuidas mitte vastata ka riigikontrolli ametlikele päringutele ja peksta õigustuseks kelbast;

- Kuidas muuta kohtuistungid järjest kinnisemaks - eriline maasikas oleks lubadus ajakirjanikel seal osaleda, aga mitte ridagi kajastada;

- Kuidas tõsta erameediale käibemaksu ja ähvardada avalik-õigusliku eelarvet vähendada, et nad iga ihukarvaga ikka tunneks, kes on käsi, kes toidab;

- Kuidas, kus ja millal korraldada avatud valitsemise konverents, kus saad rääkida, kui avatud ühiskond me oleme.