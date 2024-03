Följeton. Eesti sisuloojad on maailma suured juhid ärevusse ajanud

Eesti välispoliitikas rakendatakse järjest enam sisuloojaid ja suunamudijaid. Uudne brändimine on ajanud ärevusse paljud maailma liidrid, eriti pärast India hoiatavat näidet. Indiaga on ühel pool, kas järgmine on Hiina?

Samal ajal Hiinas, ühes salajases kohas, mis ei asu Pekingis, aga võib-olla ka asub.

- Aitäh, seltsimehed, väga tegus koosolek oli, kõik otsused sai ilusasti ühehäälselt vastu võetud.

- Teie häälega, seltsimees peasekretär.

- Nojah, see pole oluline, oluline on see, et uueks Tiktoki trendiks saab "lõvi tegemine", sellega saab veel nalja, uskuge mind. Kas midagi päevakorravälist oli veel? Sekretär?

- Jah, oo võimsaim, meile on kuu lõpus tulemas diplomaatiline kollektiiv.

- Tore, mida rohkem maailma diplomaadid Hiina imesid näevad, seda parem, see on alus igavesele teineteisemõistmisele. Ja kust siis seekord tullakse?

- Eestist, seltsimees peasekretär.

- Eestist? Tean, tore väike maa, rahvast sama palju kui meil korteriühistus. Muide, sekretär, tuletage mulle homme meelde, et kell 18 on katlaruumis ühistu üldkoosolek. Mul on tunne, et mind valitakse esimeheks. Jälle.

- Muidugi, seltsimees peasekretär. Aga Eestist...

- Jaa, Eesti tore maa, innovaatiline. Kas teate, et Tiktoki beetaversiooni katsetati just Eestis? Ei tea? Aga nii see oli. Selle nimi oli onu Tik-Tak.

- Mida ta tegi, seltsimees peasekretär?

- Peamiselt võttis aega. Koos tiigriga kusjuures, umbes nagu "Kung Fu panda", teate küll. Ühesõnaga Eestiga meil probleeme ei tule, neil on tore peaminister, tunnen ta isa, olime kunagi koos komsomolis, ja riigikogust Toomas Kivimägi ikka helistab, kutsub suveks Pärnusse külla uue silla ehitamist vaatama. Aga kus sa saad minna, partei vajab juhtimist, Hiina vajab jälle suureks tegemist...

- ...andestage, et ma katkestan, aga asi on läinud tõsisemaks Eestiga.

- Tõesti? Uskumatu!

- Tõesti, oo auväärseim. Neil on nüüd uus diplomaatiline stiil, nad kaasavad sisuloojad ja suunamudijaid, influentsereid, ühesõnaga raskekahurvägi on välja toodud ja see ei tõota meile midagi head.

- Mao silmade nimel! Ühendage mind kohe Hattori Hanzoga!

- Tahate katanat tellida, seltsimees peasekretär, loobute väärikalt oma hiilgavast elust selle hirmsa uudise tõttu?

- Ei, ma mõtlen Eesti suursaadikut.

- Hannes Hansot?

- Jah, muidugi, Hannes, näete, kui endast väljas ma olen, kõik läheb sassi.

- Hansoga pole mõtet enam asju ajada.

- Oeh, kahju. Kellega me siis nüüd asju hakkame ajama, et meie läbisaamine Eestiga maailma loojanguni sõbralik püsiks? Me ei taha nendega tüli norida, teate seda laulu, et "Eesti piir käib vastu Hiina müüri"? Meil ei ole müür nii heas korras praegu selle jaoks, muinsuskaitse ei luba laiendust ka teha.

- Ühesõnaga tulemas on Desiree Mumm ja Karl-Gustav Kurn. Kurn käis Indias hiljuti välisminister Tsahknaga. Indiaga on kööga nüüd.

- Katkugu mu habet demokraatia tuhat sääske, see on halb uudis. Kas BSH tuleb ka?

- Ei tea veel, aga ei imestaks. Päris paljud nimed on läbi käinud. Mallukas ja Hensugusta ja kes kõik veel, meie luure alles uurib välja, kes nad kõik on ja mida suudavad. Kogu parteiladvik tegi Elu24 digitellimuse juba ära.

- Desiree ja Kurn ja kõik need teised, nad teavad ju NATO-t nagu oma viit sõrme! Nad teavad kõiki artikleid.

- Muidugi teavad, oo eksimatuim, nad teavad neid artikleid ja isegi loevad neid.

- Ma ei kujuta nüüd ettegi, kuidas me nende kõnelustega hakkama saame, me peame pingutama, me peame kõik pingutama, uus revolutsioon, sisult rahvuslik, vormilt instagrammilik, pole võimatu. Keda on meil vastu panna?

- Neile? Suurt ei kedagi, seltsimees peasekretär. Me ei küüni, ei küüni, heitke armu, oo võitmatu, halastage!

- Rahu, ainult rahu! Äkki anname juba nüüd neile kõik, mida nad tahavad, ja ehk lepivad sellega ja ei sõida kohale. Mõtle ise, kõik need selfid ja postitused mingis eesti-hiina-inglise segakeeles. Kõik need videoklipid, kus ma pean nendega tantsima ja laskma endale sõrmedega sarvi teha. Ma ei ole nii noor kui Tsahkna-san. Ma olen juba ette väsinud, mine pane mu mausoleum igaks juhuks juba valmis, pühi tolm ära ja tead küll.

- Hea küll, seltsimees peasekretär, teen, mis suudan, aga asi on tegelikult hullem.

- Hullem? Kuidas?

- Vootele Päi koer pidi ka tulema.

- Diego?

- Kardan küll, seltsimees peasekretär.

- Olgu taevased väed meile armulised...