"Impulss": õpetajate streigi tõttu lapsed tööle kaasa

Kui koroona õpetas paljudele kodukontori võlusid, siis mitte igas ametis ei saa seda võimalust kasutada. Mõned tööandjad soovitavad võtta puhkepäev või haiguspäev, teised muudavad graafikuid.

"Impulss" rääkis paljude ametite pidajatega alates poemüüjatest kuni õdede ja politseinikeni. Paljud tunnistasid, et on sunnitud töötunde muutma või toetuma kasvõi viimasel hetkel leitud lapsehoidjatele. Erinevates Facebooki rühmades on neid, kes selliseid teenuseid pakuvad, mitu. Kes aga hiljaks jääb, see ilma jääb.

On aga ka töökohti, kus avati streigiks pop-up lastehoiud. Kahte sellisesse antigi "Impulsi" meeskonnale võimalus sisse piiluda. Esimeseks neist on tarkvaraarendusega tegutsev Nortal, teine firma, mis terve nädala lastele enda ühes suures saalis peavarju pakub, on muu hulgas sõidujagamisteenuseid pakkuv tehnoloogiaettevõte Bolt.

Esmaspäeval alanud õpetajate streigis osaleb 330 kooli ning ligi 9500 õpetajat. Kolmapäeval lisanduvad üldhariduskoolide ja alushariduse toetusstreigiga veel 452 haridusasutust ja üle 7500 õpetaja.