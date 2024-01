Leedu kaitsenõukogu kiitis heaks Leopard 2 tankide ostmise

Leedu presidendi nõunik Kestutis Budrys ütles, et riigikaitse nõukogu nõustus ostma Leopard 2 tankid kavandatava diviisi jaoks.

Budrys ütles, et Saksa tank Leopard 2 vastab kõikidele Leedu nõuetele. Ka kaitseministeerium teatas juba eelmisel aastal, et eelistab Saksa päritolu tanke.

Budryse sõnul sai kaitseministeerium ülesande alustada läbirääkimisi Saksa tootjatega. Ta märkis, et hangitavate tankide lõplik maksumus ja arv selgub edasiste läbirääkimiste käigus, vahendas LRT.

Leedu andis juba 2023. aasta kevadel märku, et kavandab tankide soetamist ja tankipataljoni moodustamist. Leedu ostab Leopardi tanke diviisi loomiseks. Kaitseministeeriumi arvutuste kohaselt võib aastani 2030 selleks eesmärgiks vaja minna keskmiselt 200 miljonit eurot aastas.

Saksamaal valmistatud lahingutankidel Leopard 2 on kõige paremini tasakaalus ründe- ja kaitseomadused, ütles Saksa tankiekspert väljaandele tagesschau. Leopardi süsteemid on usaldusväärsed ning seda tanki saab lihtsalt ja kiiresti hooldada ning remontida, mis on sõjaolukorras väga oluline.

Samuti suurendab Leedu ajateenijate arvu. Praegu kutsutakse Leedu kaitseväkke igal aastal umbes 3800 ajateenijat.

Budrys ütles veel, et lähiajal Leedut otsene sõjaline oht ei ähvarda, kuid kõigeks tuleb valmis olla.

"Võib öelda, et Leedu lähiaja sõjaliste ohtude hinnangus suuri muutusi ei toimu, kuid loomulikult jääb Venemaa otseseks sõjaliseks ohuks kogu NATO alliansile," rääkis Budrys.

"Leedu julgeolekuolukord ei sõltu praegu mitte ainult Ukraina sõja dünaamikast, vaid ka arengutest teistes piirkondades, see kehtib ka tulevikus," ütles Budrys.