Ekspertide hinnangul võib Blackstone'i Luminori osaluse ostja tulla Euroopast

Eestis, Lätis ja Leedus tegutseva Luminori panga edasimüüki hakati prognoosima kohe, kui Blackstone 2019. aastal enamusosaluse ostis. Praegu hõlmab Luminor 16 protsenti Balti riikide laenuturust.

"Investeerimisfondidel on alati oma investeerimishorisont, mis tüüpiliselt ongi viis kuni seitse aastat. Ja me olemegi jõudnud sellesse faasi, kus nad peaks mõtlema müügi peale. /.../ Ma arvan, et Luminor vajab ka sellist strateegilist tõuget," sõnas Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

"Ma ei oska öelda, kas praegu on kõige parem hetk Luminori panga müügiks. Eelkõige just geopoliitiliste riskide tõttu on see komplitseeritud. Aga kindlasti on ta hea aeg intressitulude taseme mõttes. Kuna intressimäärad on täna kõrged, siis pangad teenivad seetõttu oluliselt suuremat intressitulu. /.../ Luminori pank on praegu kindlasti viimaste aastate parimas vormis," kommenteeris Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

Bloombergi andmetel võib Luminori müügitehing toimuda juba sel aastal. Müügihinnaks ootab Blackstone ettevõtte 1,2-kordset bilansilist väärtust ehk suurusjärgus 1,9 miljardit eurot.

Luminori pank teatas intervjuupalve peale, et nad spekulatsioone ja kuuldusi ei kommenteeri. Nende omanikfirma Blackstone aga teatas "Aktuaalsele kaamerale" lihtsalt, et nad ei kommenteeri.

Asjatundjate hinnangul võib ostja tulla Lääne- või Kesk-Euroopast.

"Mina vaataks võib-olla esimesena Poola suunas. Poolas on suured finantsinstitutsioonid, see turg on suur ja Poola suured riiklikud finantsinstitutsioonid on vaatamas ka väljapoole Poola turgu. Näiteks PZU juba omab Baltikumis kindlustusärisid ja kuna PZU on suurim Poola kindlustusfirma, mis omab ka pangandussektoris osalusi, siis võiks näiteks ka Baltikumi pangandusgrupi omamine neile päris hästi portfelli sobida. Aga kindlasti see ring huvilistest on laiem," rääkis Priisalm.

"Mina vaataks eelkõige Lääne-Euroopa ja Kesk-Euroopa peale, kes on need suuremad pangad seal, kes võiks mõelda. Või siis ka mõned veelgi kaugemal asuvad pangad, kes on siiapoole juba piilunud ja midagi meie regioonis ära teinud," ütles Kiisk.

Seda, et Luminor ostja koduturult leiaks, ei usu kumbki. Suuremad turuosalised ei saaks konkurentsiametilt ostuks luba ja väiksematel puudub selleks iseseisvalt ramm.

Suure rahvusvahelise omaniku huvi võib aga ka siinsele laenuturule hästi mõjuda.

"Kindlasti üks asi, mida ostja võib kaasa tuua, on odavam kapitali hind. Täna Luminor on pidanud laenama ikkagi rahvusvahelistelt turgudelt iseseisva pangana, aga kuuludes mõnda suuremasse institutsiooni, võib see kulu alla tulla," selgitas Priisalm.

Luminori pank loodi 2017. aastal Nordea ja DNB Balti üksuste ühendamisel. 20-protsendiline vähemusosalus kuulub ka praegu Norra pangale DNB.