Luminori ostust huvitub ka Unicredit

Unicredit on esitanud Blackstone'ile oma pakkumise Luminori ostuks, asudes sellega võistlema Ungari pangaga Otp, mis on samuti huvitunud selle omandamisest, vahendas väljaanne firstonline.info

Luminor tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ning selle peakontor asub Tallinnas. Luminor on Baltikumis suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja.

2018. aastal sõlmisid DNB Bank ASA ja Nordea Bank Abp lepingu 60,1 protsendi suuruse osaluse müümiseks Luminor Holdingus Blackstonele. Pärast müüki säilitasid DNB ja Nordea kumbki 19,95 protsenti aktsiakapitalist ning Blackstone nõustus ostma järgnevate aastate jooksul Nordea allesjäänud osaluse. 2021. aasta detsembris ostiski Blackstone Nordealt 8,4 protsenti Luminor Holdingust ja 2022. aasta septembris veel 11,6 protsenti.

Tehingute tulemusel kuulub Blackstoneile 80,05 protsenti Luminor Holdingust ja DNB-le ülejäänud 19,95 protsenti.

Portaali Firstonline andmeil soovib Blackstone aasta alguses käivitatud müügiprotsessiga saada panga 1,2-kordset bilansilist väärtust. Detsembri lõpu seisuga oli Luminori bilansis ligikaudu 1,8 miljardit eurot omakapitali.

Hetkel pole selge, millise osaluse Unicredit kavatseb omandada, kas kogu Blackstone'i käes oleva osaluse või ainult see, mis on vajalik Luminori üle kontrolli saamiseks.

Ost oleks osa Unicrediti strateegiast laieneda Ida- ja Põhja-Euroopa kiire kasvuga riikides. Euroopa Komisjon kiitis 12. juunil EL ühinemismääruse kohaselt heaks Unicrediti ainukontrolli omandamise Alpha Bank Romania üle. Brüssel järeldas, et teatatud tehing ei tekita konkurentsiprobleeme, arvestades kavandatavast tehingust tulenevate ettevõtete piiratud turupositsiooni.

UniCredit S.p.A. on Itaalia ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste ettevõte. Ettevõte tegutseb 50 riigis, sellele on üle 8500 filiaali ja 147 000 töötaja. Firma strateegiline positsioon Lääne- ja Ida-Euroopas annab kontsernile piirkonna ühe suurima turuosa. Ettevõte on osa Euro Stoxx 50 börsiindeksist.

Mai algus sai avalikuks, et Luminori ostust on huvitatud ka Ungari pank OTP.