Lääne-Virumaa püüab meelitada maakonda rohkem turiste, elanikke ja ettevõtteid

Sel nädalal allkirjastatud koostööleppe põhjal hakatakse Lääne-Viru maakonna omavalitsusliidu eestvedamisel senisest aktiivsemalt tutvustama Lääne-Virumaad turismipiirkonnana, ettevõtjasõbraliku maakonnana ja kohana, kus on hea elada.

Omavalitsusliidu juhi Einar Vallbaumi sõnul ei olnud lihtne panna omavalitsusi ühiste eesmärkide nimel tööd tegema.

"Eks need kaheksa omavalitsust on nagu väike Euroopa Liit ja kui veel mõni paneb veidi Ungarit ka sekka, siis on see päris raske. Meil kõigil olid omad egod ja kõik mõtlesime, et me oleme kõige paremad ja kõige tugevamad, meil on meri, kuskil on järved. Aga sellist suurt pilti ei olnud," selgitas Vallbaum.

Lääne-Virumaale kohaturundusstrateegia väljatöötamisel abiks olnud disainiagentuuri Velvet brändingumeeskonna loovjuhi Andrus Lemberi sõnul on tähtis mõista, et loodud bränd ise end ei turunda.

"Meie anname üle juhendi ja tööriistad, aga tegelik töö peab toimuma siin, kohapeal. Nii teenuste ja elamuste arendus kui ka sõnumite meediasse viimine," ütles Lember.

Turundusstrateegia järgi on Lääne-Virumaa jaoks ihaldusväärseim külastaja see ettevõtlik turist, kes otsustab maakonda elama jääda.

"See on tõesti roosa ja ilus unistus, aga miks mitte. Kui inimene jõuab Lääne-Virumaale turistina ja leiab, et siin on imeline elukeskkond ja tal on häid mõtteid, kuidas siin ettevõtlust arendada, siis tere tulemast ja me püüame igati seda toetada," ütles Rakvere linnapea Triin Varek.

Lääne-Virumaa kohaturundusstrateegia väljatöötamine läks maksma üle 53 000 euro.