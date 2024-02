Virumaa riigigümnaasiumid korraldavad ühised sisseastumiskatsed

Virumaa riigigümnaasiumid korraldavad sel aastal ühised sisseastumiskatsed. Eesmärgiks on vastuvõtutingimusi mugavamaks muuta, et iga noor leiaks edasiõppimiseks endale sobiva kooli. Koostöölepe sõlmiti Narva Eesti Gümnaasiumi uue õppehoone avapeol.

Ühine sisseastumiskatse tähendab seda, et põhikooli lõpetanud noor saab ühe katse sooritamisega kandideerida korraga seitsmesse gümnaasiumi. Virumaa koolidele tähendab see vastuvõtutingimuste ühtlustamist, õpilase jaoks muutub protseduur lihtsamaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õpilane registreerib ühtedele ühiskatsetele, kus ta valib välja koolid, kuhu ta soovib kandideerida. Korraga ta võib kas või seitse kooli valida välja, käib ühes koolis katsetel, samal ajal kandideerides mitmesse erinevasse kooli ja peale seda on õpilasel võimalus käia vestlusel nendes koolides, mis teda huvitavad ja seejärel alles teha oma otsus," rääkis Narva gümnaasiumi direktor Teivi Gabriel.

"Ma usun, et see põhikasu on protsessi lihtsus, ülesehitus ja tegelikult see, et õpilasel on rahulikum samadel tingimustel aega kuni 31. maini otsustada, mis on tema õige mõtestatud kooli valik," lisas ta.

Lisaks ühiskatsele saavad koolid ühiselt õppekavasid arendada ja valikaineid ning isegi keelekeskkonda pakkuda.

"Noor Narvast leiab midagi, mis on Rakveres mõnusat ja täpselt samamoodi noor Rakverest leiab midagi mõnusat ja temale huvi pakkuvat, mis on Narvas head. Aga kui noor soovib tulla Ida-Virumaalt eestikeelsesse keskkonda, tugevalt eestikeelsesse keskkonda, siis ta tuleb ja valib Rakvere tihtilugu ja neid näiteid meil on olemas," ütles Rakvere riigigümnaasiumi direktor Liisa Puusepp.

Teivi Gabriel lisas, et ta usub, et täna on Narvas juba neid noori, kelle eesti keele oskus on niivõrd hea ja nad ei peaks kartma ka väljaspoole Narvat kandideerida. "Ja kui see on Rakvere gümnaasium, siis meie soovime ainult edu sellele noorele inimesele," ütles ta.

Koostööleppega liitus seitse riigile kuuluvat gümnaasiumi Ida- ja Lääne-Virumaal.