Aiandites käib kevade eel kiire taimede ümberistutamine

Põlvamaal tegusevas Kanepi aiandi kasvuhoones käib juba taimede ümberistutamine, sest ligikaudu 80 000 võõrasema istikut vajavad suuremat kasvupotti.

"Kanepi aiand ärkas selle nädala alguses talveunest ja hakkasime kevadisi võõrasemasid potti panema. Töötajad, kes talvel puhkavad, tulevad tööle, esimesed õied on pottidel peal ja kui kasvuhoone täitub turba lõhnaga ja kergelt lillelõhnaga, siis ongi, et nüüd on kevad," rääkis Kanepi aiandi peaagronoom Käty Saare.

Ka Räpina aianduskooli kasvuhoonetes on juba taimelavad taimi täis, see millised kevadlilli kasvatatakse, see sõltub eelkõige sellest, milliseid teadmisi on õpilastel vaja omandada.

"Eks valikuid tulebki selle järgi teha, millised kultuurid sobivad lühipäeva tingimustesse ja Eesti vähese päikesega kliimasse. Muidugi on kasvuhoonetes alati võimalik lisavalgust anda, lisasoojust anda – see ongi aedniku tarkus, mida siin koolis õpetatakse," ütles Räpina aianduskooli õppeaia juht tea Juhani.

Lisaks teistele kevadlilledele on aianduskoolis saanud tavaks kasvatada rukkililli nii, et need vabariigi aastapäevaks õitsema puhkevad.

"Kui need taimed tärkavad noore taimena, siis jäävad nad jahedasse ruumi talvituma. Nad on seal detsembrini või jaanuarini, valgust ei ole neil vaja, soojust ei ole neil vaja; madala plusstemperatuuri juures ja siis lähevad potti. Potis see osa, mis nüüd õitseb, on detsembris potti pandud ja see on siia valge kätte toodud ja kasvavad kenasti," rääkis Räpina aianduskooli lillekasvatuse õpetaja Merike Aomets.