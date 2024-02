Riik hakkab välja töötama ühtset reisipiletite platvormi

Transpordiameti teatel on vajadus süsteemi järele suur, sest praegu on eri transpordiliikidel (ühistransport, parvlaevad, rongid, auto lühirent jne) igal oma broneerimis- ja piletimüügikanalid ning nende rakendusliidesed (API) ei ühildu. Samuti puudub tsentraliseeritud viis erinevate API-de omavaheliseks ühendamiseks.

"Reisijatel ei ole hetkel mugavat ühtset süsteemi, mille kaudu oma teekonda planeerida, kasutades ühistransporti ja alternatiivseid liikumisviise. See on üheks põhjuseks, miks kiputakse pigem liikuma isikliku sõiduautoga, sest nii on hetkel lihtsam," teatas transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre.

"Selle probleemi lahendamiseks toetab riik prototüübi loomist, mille alusel erasektor saab luua toimiva keskkonna, kus erinevad transporditeenuse pakkujad saaksid mugavalt oma teenuseid müüa."

MaaS X-tee projektiga loob riik standardiseeritud sõidupäringuid vahendava ja liikuvusteenuseid ning sõiduõiguse ostmist ühendava teenuseplatvormi prototüübi. Seega luuakse standardiseeritud X-tee andmevahetuskiht, mida eraturul tegutsevad MaaS operaatorid saaksid kasutada.

Transpordiamet toob heaks näiteks Helsingi ühistranspordisüsteemi platvormi, mille kaudu saab planeerida teekonna ja kohe osta ka kõik vajalikud piletid.

MaaS X-tee on turvalise andmevahetusega vahekiht, mis ühendab endas kõiki ühistranspordi ja liikuvusteenuse pakkujaid (buss, rong, takso, autorent, elektritõukeratas jne), võimaldades uut laadi teenuse turule tulekut, kus kogu teekonnaks vajaminevad teenused on leitavad ühest kohast ning sõiduõigused saab soetada ühe tehinguna.

Prototüübi arendus toimub moodulitena, kus protsessi käigus testitakse iga mooduli toimivust koos osapooltega veendumaks selle sobivuses. Vajadusel korrigeeritakse lahendust enne järgmise mooduli arendamist.

Projekti rahastab riigikantselei, see kestab 18 kuud ning maksab 840 000 eurot. Projektis osalevad transpordiamet, kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium.