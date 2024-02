ERR USA-s: Kansas City fännid selgitasid ERR-ile Ameerika jalgpalli fenomeni

Ükski teine spordisündmus ei ärata ameeriklastes nii palju põnevust kui Super Bowl. Aasta kõige tähtsamat jalgpallimatši tähistatakse Ühendriikides kui rahvuspüha.

Kui Las Vegases toimunud matšile õnnestus piletid hankida vaid 60 000 õnnelikul, jälgib igal aastal teleri vahendusel aasta üht tähtsündmust ligi 100 miljonit ameeriklast.

"Aktuaalne kaamera" jälgis mängu koos Kansas City fännidega Washingtonis spordibaaris.

"Oleme üles kasvades kogu aeg jalgpalli vaadanud. See on meile sisse juurdunud. Juba väikesest peale on meil meeskond, kellele kaasa elada. Ma ei oska seda tegelikult selgitada, aga see on osa meie kultuurist, osa meie elust," selgitas Eric.

"Jalgpall on lihtsalt suurepärane viis sõprade ja perega kontakti saamiseks. Samuti uute tutvuste leidmiseks ja ka uue pere loomiseks. Täpselt nagu siin, Washingtonis, kus oleme Kansas Cityst tuhandete miilide kaugusel," märkis Mark.

Ajaloo esimesel Super Bowlil tuli pileti eest välja käia 10 dollarit, ligi 60 aastat hiljem maksab sissepääs keskmiselt aga 12 000 dollarit. Fännides tekitab see suurt pahameelt, sest üritus on muutunud tavainimesele kättesaamatuks.

"Kindlasti on diplomaatilisem viis enda väljendamiseks, aga ma lihtsalt ei talu seda. Jalgpall peaks olema kättesaadav kõigile, mitte neile, kellel on 7000 dollarit, et Las Vegasesse minna. See peaks olema mõeldud ikkagi fännidele Kansas Cityst ja San Fransiscost," ütles Kyle.

Super Bowl ei ole aga ainult Ameerika jalgpall. Lisaks spordile oodatakse pikisilmi ka muusikalist poolajaetendust ning meelelahutuslikke reklaamipause, millesse reklaamitootjad panustavad ohtralt raha ja aega.

"See kaasab rohkem inimesi. Ka neid, kes iga päev sporti ei jälgi, vaid on rohkem huvitatud popkultuurist, reklaamindusest või muusikast. See ühendab inimesi, kes pole tingimata just jalgpalliga seotud. See on suur sündmus kõigi jaoks," selgitas Katie.

Järjekorras 58. Super Bowli võitis Kansas City Chiefs 25-22 San Fransisco 49ersi ees. Meeskonna jaoks oli see ajaloo neljas meistritiitel.