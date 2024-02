Libeduse tõttu üha menukamad jäänaelad pole siseruumides oodatud

Libedate talveolude tõttu näeb aeg-ajalt ka tänavapildis inimesi, kes soetanud endale jäänaelad, mida siis saapatalla alla panna, või jalatsid, millel juba väiksed naelad talla all olemas. Seesuguste jalatsikatetega on küll jää peal turvalisem kõndida, kuid siseruumides, näiteks muuseumeid külastades, tuleks jäänaelte kandmisest hoiduda.

Teisipäeva hommikul kuulutas transpordiamet jäävihma ja libeduse tõttu välja rasked ilmaolud seitsmes maakonnas ja ameti soovituste järgi tuleks võimalusel liiklemist vältida. Lõuna-Eestis elav Maire pidi aga just teisipäeval perearsti juurde minema ning libeduse tõttu on ta enda talvejalanõudele juba ammu soetanud jäänaelad, mida libedatel talvepäevadel jalatsi alla kinnitada.

Prisma tööstuskauba kategooriagruppide juht Merit Uus rääkis, et Maire-suguseid jäänaelte kandjaid on kaupluse statistika järgi palju – selle aasta kuue nädalaga on Prisma müünud peaaegu 4000 paari naelikuid.

"Kui vaatasin siin n-ö nädalate lõikes, kui tuleb meediasse, et EMO järjekorrad on väga pikad, inimesed kukuvad või kui on kuskil sotsiaalgrupis hästi teema, et tänavad on libedad, töö on tegemata, siis see huvi eriti tõuseb. Igaks juhuks ostetakse ka nähtavasti," ütles Uus.

Uus lisas, et ka aastate lõikes on naelikud läinud järjest populaarsemaks.

"See aasta tegelikult, kui me nüüd räägime jaanuar-veebruar, oleme üle 50 protsendi rohkem müünud kui eelmine aasta samal ajal. Eks muidugi ilm mängib rolli, see teadmine, kas on libe, ei ole, aga see on ikkagi märgatav kasv. Tundub, et populaarsemaks lähevad ja tegelikult näen ise ka linnas, et enne olid nagu vanad inimesed, aga täna ma näen täiesti noortel teismelistel," kirjeldas Uus.

Prisma valikus on praegu kolme erineva Põhjamaa tootja naelikuid. Lisaks on müügil ka jäänaelu sisaldavate saabaste jaoks katteid, mida talla alla kinnitada siis, kui saapaga on soov siseruumis ringi liikuda. Uus ütles, et siseruumides tuleks naelad igal juhul alt võtta, sest põranda peal on naelikud libedad ja ohtlikud. Samuti rikuvad need põrandaid.

"Need naelikud, mis on praegu ju hindamatud abimehed libedatel tänavatel ei ole kahjuks soovitatavad siseruumides. Eesti Kunstimuuseumi filiaalides ei ole nendega tõesti lubatud näitusesaalides viibida, sest just näiteks Niguliste muuseumi hauaplaadid või ka Kadrioru Kunstimuuseumi, Kadrioru lossi peenparkett saaks nii paratamatult kahjustada," selgitas Eesti Kunstimuuseumi turundus- ja teenindusvaldkonna juht Piret Järvan.

Järvan lisas, et kui naelikuid saapatalla alt külastuse ajaks ära võtta ei saa, saab muuseumist tasuta laenutada tugevamast materjalist susse, mida siis mugavalt saabaste peale saab tõmmata.

Ka Tartu Maarja kirik on oma kodulehele üles pannud palve, et kirikut külastades võtaksid inimesed jalatsitelt naastud ära või kasutaksid üldse vahetusjalanõusid.

"Meil on ju Maarja kirikus valminud uus torn ja torni ruumid on nii värsked, et pole veel pühitsetudki ja sellest tulenevalt on meil ka väga värsked põrandad. Ja mõnes kohas on meil maas laudparkett ja see on üsna tundlik sellistele naeltele," ütles Tartu Maarja kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru.

Leiaru lisas, et kirikus on olemas garderoob koos pingiga, kuhu istuda, et saabaste alt naelu eemaldada, ning neid naelu saab ka külastuse ajaks hoiule jätta.