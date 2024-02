Automaksu eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Koalitsioon on kavandanud automaksu eelnõu heaks kiita jaanipäevaks. Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ei osanud kolmapäeval veel öelda, kas koalitsioon võiks mootorsõidukimaksuseaduse siduda usaldushääletusega.

"Veebruari lõpp on see aeg, kus tuleb muudatusettepanekute tähtaeg Pärast seda me näeme. Opositsioon on ähvardanud teha sadu kui mitte tuhandeid muudatusettepanekuid. Me kindlasti proovime leida mõistlikku kompromissi ja kui seda ei leia, siis me peame tegema järgmised otsused," ütles Keldo "Aktuaalsele kaamerale".

Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu näeb ette kehtestada alates 2025. aastast mootorsõidukimaks, mis hakkab koosnema kahest osast. Esiteks osast, mida tasub mootorsõidukiomanik iga-aastaselt liiklusregistris registreeritud sõidukitelt. Sõiduautode mootorsõidukimaksu määr hakkab koosnema baasosast, CO2 eriheite osast ja täismassi osast.

Teiseks kehtestatakse mootorsõiduki registreerimistasu, mida makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris registreerimise eel.

Eelnõu järgi on mootorsõidukimaksu eesmärk suunata inimest uue sõiduki soetamisel keskkonnasäästlikumat valikut tegema ja toetada vanade autode lõpuni tarbimist. Maks muudab sõiduautode soetamise ja omamise praegusega võrreldes 5–15 protsenti kallimaks.

Saastavamad ja raskemad autod saavad suurema maksukoormuse, sõiduki vananedes maksukoormus väheneb. Mootorsõidukimaksust ja registreerimistasust on vabastatud alarmsõidukid, puuetega inimestele kasutamiseks mõeldud sõidukid ja välisesinduste sõidukid vastavalt välislepingutele.

Eelnõu kohaselt hakkab mootorsõidukimaksu koguma maksu- ja tolliamet, registreerimistasu hakkab koguma transpordiamet.