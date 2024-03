Automaksu eelnõu ootab Euroopa Komisjoni seisukohta

Riigikogu ei lähe mootorsõidukimaksu eelnõuga edasi enne, kui selgub, kas see on ikka Euroopa Liidu reeglitega kooskõlas. Eelnõu järgi tuleks sõiduki registreerimistasu maksta välismaalt toodud kasutatud auto eest, kuid mitte Eesti-sisesel omanikuvahetusel, kui aga Euroopa Komisjon kinnitab, et nii ei tohi, on kaks valikut: kas kehtestada registreerimistasu kõigile või sellest üldse loobuda.

Riigikogu ja rahandusministeerium esindajad kuulasid teisipäeval ära automaksust puudutatud huvigruppide ettepanekud mootorsõidukimaksu eelnõule.

Eelnõu menetlemise endaga ei saa parlament edasi minna enne, kui saabub Euroopa Komisjoni seisukoht. Komisjon näeb nimelt probleemi kavatsuses võtta registreerimistasu ainult Eestisse sissetoodavatelt autodelt, mis võib olla vastuolus Euroopa võrdse kohtlemise reeglitega.

"Kui Euroopa Komisjonist tuleb otsus ära, siis me hakkame neid muudatusettepanekuid vormistama vastavalt Euroopa Komisjoni seisukohale. Tavaliselt see tuleb ühe kuni kolme kuu jooksul. Kolm kuud täitub mais. Pakun, et hiljemalt mais toimub teine lugemine koos muudatusettepanekute hääletamisega ja kolmass lugemine juunis. Meil on aega selle eelnõuga töötada," rääkis riigikogu rahanduskomisjoni juht Annely Akkermann.

Kuidas minnakse aga eelnõuga edasi siis, kui Euroopa Komisjoni otsus on negatiivne.

"Ma arvan, et varianti B töötatakse rahandusministeeriumis juba välja. Selle peale rahandusministeerium peaks koostama uue nägemuse registreerimistasule, küllap nad valmistuvad selleks ka," ütles Akkermann.

"Me kaalume seda vastuolu Euroopa aluslepinguga ja mõtleme alternatiive, kui ei peaks selliselt sobima see Euroopa Liidu lepinguga, siis milliseid variante oleks – kas registreerimistasu tõesti kehtestada ka nendele autodele, mis on juba Eesti liiklusregistris registreeritud nagu algses väljatöötamiskavatsuses oli välja pakutud, või siis loobuda. Kui loobuda registreerimistasust, siis mida see tähendab eelarve laekumisele. Ehk siis pakkuda poliitikutele võimalikke alternatiive, mille vahel kaaluda saavad," rääkis rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Automüüjate ja -teeninduste liidu (AMTEL) ettepanek on registreerimistasust loobuda. Aastamaksu vastu nad ei protesti.

"Praegu on ilmnenud kaks asjaolu. Esiteks, et see ei ole vastavuses Euroopa Liidu õigusaktidega. Teine on see, et kui praegu kehtestatakse nii suures mahus registreerimistasu, see kergitab uute autode hinda väga palju, aga uued autod on palju keskkonnasäästlikumad ja liiklusohutumad," selgitas AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.