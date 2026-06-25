X!

Kümneid linnamaastureid on automaksu vähendamiseks matkaautona arvele võetud

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Automaksu seaduse kohaselt ei pea autoelamud ehk matkaautod maksma nii kõrget registreerimistasu kui tavalised autod. Selle tagajärjel on aga hakatud linnamaastureid uude kategooriasse registreerima, et maksudest pääseda.

2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksuoptimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega "elamu" olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel auto massi.

"Esmalt on siin selline eetiline küsimus, et see tegelikult ei ole õige, et neid autosid ei kasutata elamutena. Tõenäoliselt valdavalt küll. Ettevõtja poole pealt, et kui riik ei suuda tagada võrdseid tingimusi ettevõtluseks ehk kui täpselt sama auto on müüa Eestis või kui välismaalt tellida ja lõpptarbija vaatab lõpphinda ning kui teine müüja suudab seda mitu tuhat eurot odavamalt müüa, siis ei ole keeruline seda ostu otsust teha. Sealt hakkab hargnema maksude ahelreaktsioon," lausus Mobile Autokeskuse juhataja Silver Havamaa.

Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-l pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiamet aga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid.

"Me registreerime sõidukiteks ikka neid, mis vastavad Euroopas kehtivatele nõuetele. Meil on Euroopa ühtne määrus, mis kehtestab elamutele nõuded ja kui need nõuded on täidetud ning me oleme need üle kontrollinud, auto on üle kaalutud, nii nagu ümberehituse protseduur välja näeb, siis me registreerime ta elamuks," sõnas transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.

Automaksu ellu kutsunud endise rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul on aga vaja olukorda muuta.

"Ma arvan, et transpordiameti terve mõistus ja vajadusel oma määruste muutmine ehk kui ikkagi on näha, et linnamaastureid registreeritakse autoelamuteks, siis mitte aksepteerida seda ümberregistreerimist. Need, mis on juba tehtud, tuleb kontrollida. Minu hinnangul kirjutada välja ka arved tasumata registreerimistasu eest. Kui selleks on vaja muuta ministrimäärust või seadust, on transpordiametil ka kõik võimalused pöörduda ministeeriumi poole. Kas teeb minister seda või tullakse riigikokku seadust muutma, aga lähtuks esialgu ikka tervest mõistusest," ütles Võrklaev.

Rahandusministeeriumini see probleem seni jõudnud ei ole ja regulatsioonis nad lünka ei näe. Ministeeriumi hinnangul ei saa ka avaandmete põhjal väita, et peale tasu kehtestamist oleks matkaautode arv hüppeliselt kasvanud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Head kuulamist!

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:17

Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

22:14

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais Uuendatud

21:59

ETV spordisaade, 25. juuni

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:29

Kreeka MM-ralli algas Ogier' katsevõiduga

21:26

Võrumaa muuseumi galeriis avati näitus "OMNIA"

21:16

ERR Gdanskis: idatiiva riikide juhid rõhutasid vajadust panustada kaitsesse

21:15

Reedel on sooja kuni 24 kraadi

21:14

Kümneid linnamaastureid on automaksu vähendamiseks matkaautona arvele võetud

20:50

Veesaar: veri, higi ja pisarad tõid viimaks tulemuse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:14

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

15:51

FAZ: Kallas on oma teravate sõnavõttude tõttu jäänud Brüsselis isolatsiooni

10:50

Tervisekassa kaalub kaaluravi hüvitamist

12:59

Politseisse viidud kaotatud isikut tõendav dokument kaotab kehtivuse

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

24.06

Hegseth vallandas Ukraina abi eest vastutanud neljatärnikindrali

14:11

Siim Kallas: hääled presidendi riigikogus ära valimiseks on olemas

ilmateade

SPORT

22:17

Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

21:59

ETV spordisaade, 25. juuni

21:29

Kreeka MM-ralli algas Ogier' katsevõiduga

20:50

Veesaar: veri, higi ja pisarad tõid viimaks tulemuse

loe: kultuur

21:26

Võrumaa muuseumi galeriis avati näitus "OMNIA"

16:20

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

loe: eeter

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:12

Alkoholist loobunud Lepland: šnaps ja pidu olid minu jaoks kiire lõõgastus

12:40

Maasikakasvataja: maasikahooaeg on sel aastal väga lühike

12:13

Vikerraadio avardab suvel silmaringi sarjadega Ameerikast, Aasiast ja Eestist

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (25.06.2026 18:00:00)

17:40

Hussari sõnul võiksid presidendikandidaadid selguda juulikuu jooksul

17:30

Võrumaa muuseumi galeriis näeb grupinäitust “Omnia"

17:10

Berliin tühistas 13 miljardi eurose plaani ehitada mereväele kuus fregatti

17:05

Ainult pooled õpilased omandavad nõutud ujumisoskuse

17:00

Edaspidi võib saada kindlustuse otse automüüja või reisikorraldaja juures

15:20

Raadiouudised (25.06.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (25.06.2026 12:00:00)

10:50

Rutte käis Washingtonis pingeid maandamas

10:25

Tervisekassa kaalub dibeediravimite hüvitamist ülekaalulistele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo