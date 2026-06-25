Kümneid linnamaastureid on automaksu vähendamiseks matkaautona arvele võetud

Automaksu seaduse kohaselt ei pea autoelamud ehk matkaautod maksma nii kõrget registreerimistasu kui tavalised autod. Selle tagajärjel on aga hakatud linnamaastureid uude kategooriasse registreerima, et maksudest pääseda.

2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksuoptimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega "elamu" olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel auto massi.

"Esmalt on siin selline eetiline küsimus, et see tegelikult ei ole õige, et neid autosid ei kasutata elamutena. Tõenäoliselt valdavalt küll. Ettevõtja poole pealt, et kui riik ei suuda tagada võrdseid tingimusi ettevõtluseks ehk kui täpselt sama auto on müüa Eestis või kui välismaalt tellida ja lõpptarbija vaatab lõpphinda ning kui teine müüja suudab seda mitu tuhat eurot odavamalt müüa, siis ei ole keeruline seda ostu otsust teha. Sealt hakkab hargnema maksude ahelreaktsioon," lausus Mobile Autokeskuse juhataja Silver Havamaa.

Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7-l pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiamet aga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid.

"Me registreerime sõidukiteks ikka neid, mis vastavad Euroopas kehtivatele nõuetele. Meil on Euroopa ühtne määrus, mis kehtestab elamutele nõuded ja kui need nõuded on täidetud ning me oleme need üle kontrollinud, auto on üle kaalutud, nii nagu ümberehituse protseduur välja näeb, siis me registreerime ta elamuks," sõnas transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.

Automaksu ellu kutsunud endise rahandusministri Mart Võrklaeva (Reformierakond) sõnul on aga vaja olukorda muuta.

"Ma arvan, et transpordiameti terve mõistus ja vajadusel oma määruste muutmine ehk kui ikkagi on näha, et linnamaastureid registreeritakse autoelamuteks, siis mitte aksepteerida seda ümberregistreerimist. Need, mis on juba tehtud, tuleb kontrollida. Minu hinnangul kirjutada välja ka arved tasumata registreerimistasu eest. Kui selleks on vaja muuta ministrimäärust või seadust, on transpordiametil ka kõik võimalused pöörduda ministeeriumi poole. Kas teeb minister seda või tullakse riigikokku seadust muutma, aga lähtuks esialgu ikka tervest mõistusest," ütles Võrklaev.

Rahandusministeeriumini see probleem seni jõudnud ei ole ja regulatsioonis nad lünka ei näe. Ministeeriumi hinnangul ei saa ka avaandmete põhjal väita, et peale tasu kehtestamist oleks matkaautode arv hüppeliselt kasvanud.