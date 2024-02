Ungaris tulid kümned tuhanded valitsuse vastu meelt avaldama

Juba alates 2010. aastast võimul olnud Orban on püüdnud leevendada nädal aega kestnud skandaali, mis kukutas kaks tema peamist poliitilist liitlast, presidendi ja endise justiitsministri Judit Varga, kuid teema on jätkuvalt domineerinud Ungari meedias.

Kuigi praegune pahameel ei kujuta Orbani valitsusele otsest ohtu, sest järgmised parlamendivalimised on alles 2026. aastal, toimuvad juunis Euroopa Parlamendi valimised, millel peaministripartei Fidesz loodab Euroopa üldisest paremäärmuslaste toetuse kasvust kasu lõigata.

Otsuse anda armu lastekodu endisele asedirektorile, kes oli aidanud varjata laste seksuaalset kuritarvitamist oma ülemuse poolt, paljastamine kutsus esile avaliku pahameele ja üheksa mõjukat arvamusliidrit, nende hulgas ülipopulaarne laulja Azahriah, kutsusid rahvast üles tulema reedel Budapesti ajaloolisele Kangelaste väljakule.

Meeleavaldusele saabusidki kümned tuhanded rahulolematud, sealhulgas paljud noored. Inimesed pressisid end tohutule väljakule, samuti oli rahvaga täidetud platsi suunas viivad puiesteed.

Beautiful view from the Hungarian anti-Orban protest ❤️ pic.twitter.com/5QZQG0dv48 — SzabadonMagyarul (@SzabadonMagyar) February 16, 2024

"Meil on küllalt. Vajame muutust, see valitsus on täis valesid ja silmakirjalikkust," ütles uudisteagentuurile Reuters 64-aastane Jozsef Molnar, kes lisas, et ka tema 19-aastane poeg protesteeris. Molnar ütles, et viimati käis ta meeleavaldusel 1989. aastal, kommunismi kokkuvarisemise ajal."Oleme siin tuleviku ja oma lapselaste pärast."

Protesti korraldajad küsisid Facebooki postituses, "kui palju on veel sarnaseid teemasid, millest me ei tea ja mida on varjatud?".

"Sõltumata teema poliitilistest aspektidest usume, et meie jaoks on oluline võtta sõna väärkohtlemise ohvrite kaitse, läbipaistvuse, inimväärikuse ja ausa avaliku dialoogi toetuseks," kirjutasid nad.

Presidendi tagasiastumiseni viinud lastekodus seksuaalset väärkohtlemist varjata aidanud mehele armuandmise motiivid jäävad ebaselgeks.

Orbani valitsev Fideszi partei püüdis narratiivi tagasi võita, öeldes, et tema vigadel on tagajärjed erinevalt opositsiooni vigadest.

Orban peab laupäeval kõne olukorrast riigis, milles esitan oma poliitilise nägemuse.

Orbani personaliülem Gergely Gulyas ütles reedel toimunud briifingul, et president ja endine justiitsminister võtsid teema eest vastutuse ning valitsus pidas asja lõpetatuks. Ta lisas, et oluline on "vaadata tulevikku" ja valitsus kaalub lastekaitsemääruste karmistamist.