Ungarit raputab armuandmisskandaal

Ungari peaminister Viktor Orbán seisab silmitsi suurima poliitilise kriisiga pärast võimule naasmist 2010. aastal, sest kaks tema liitlast on astunud tagasi skandaali tõttu, mille on põhjustanud armu andmine lastepilastamise varjamises süüdi mõistetud mehele.

Valitseva Fideszi partei kõige mõjukamad naised – president Katalin Novák ja endine justiitsminister Judit Varga – taandusid laupäeval skandaali tõttu poliitikast ja avalikust elust.

Armuandmisele justiitsministrina heakskiidu andnud Varga oli ministriametist lahkunud juba varem, et juhtida võimupartei Fideszi nimekirja Euroopa Parlamendi valimistel. Nüüd loobus ta ka sellest.

Europarlamendi valimisteks valmistuvat Orbáni on tabanud üldsuse viha. Tema vastu on pöördunud ka valitsuse siseringi kuulunud Péter Magyar, Varga endine abikaasa, kellele ühtäkki ei ole meeltmööda peaministri võimusüsteem.

Alates 2010. aastast ei ole olnud ühelgi poliitilisel skandaalil nii kiiret ja tõsist poliitilist mõju, tõdes mõttekoda Political Capital.

"Need sündmused teeb erakordseks see, et üks vastuolu viib teiseni ja valitsus ei suuda sellele lõppu teha," rääkis instituudi analüütik Robert László.

Mitmes riigifirmas kõrgel kohal olnud Magyar sööstis pärast ootamatuid tagasiastumisi sotsiaalmeediasse Fideszi poliitikuid kritiseerima.

"Ma ei taha olle hetkegi osa süsteemist, kus tõelised süüdlased peidavad end naiste seelikusaba taha," kirjutas ta Facebookis ja teatas kahest riigifirmast lahkumisest.

Pühapäeva õhtul andis ta juba pika intervjuu YouTube'i kanalile Partizan, mis on Ungari valitsusmeelsetest häältest kaikuvas avalikus ruumis üks väheseid allesjäänud sõltumatuid meediaväljaandeid.

Nüüdseks 1,6 miljonit vaatamist kogunud videos heidab ta Ungarile ette endeemset korruptsiooni.

Ta juhib tähelepanu Orbáni siseringi aastatega kogunenud tohututele varadele, samal ajal kui Brüssel on külmutanud miljardid Ungarile ette nähtud eurod, sest riiki kahtlustatakse Euroopa rahade kuritarvitamises.

"On aeg öelda, et see ei saa jätkuda," ütles Magyar ja küsis, kas on normaalne, et pool riiki kuulub mõnele perekonnale.

Ta võttis sihikule ka Orbáni mõjuvõimsa kabinetiülema Antal Rogani, nimetades teda Fideszi "kardinal Richelieuks", kellel oli tema väitel peaaegu täielik kontroll valitsuse suhtluse üle.

AFP kommentaaripalvele ei ole Magyar vastanud.

Orbáni pressiesindaja märkis öeldut täpsustamata, et "valitsusele ei tee lootusetus olukorras inimeste meeleheitlikud katsed muret".

Orbán pole pea nädal aega poleemikasse avalikult sekkunud ning on hoidnud sotsiaalmeedias madalat profiili.

Laupäeval on kavas tema aastakõne olukorrast riigis.

"Skandaal on tabanud märkimisväärsel hulgal raha ja energiat laste kaitsmise narratiivi ülesehitamiseks kulutanud Orbáni valitsuse südamesse ," ütles mõttekoja Policy Solutions juht Andras Biro-Nagy.

Ta ütles, et avalikkuse pahameelt võimendas tõsiasi, et Ungari endine pereminister Novak oli olnud "peresõbraliku" poliitika nägu.

Vaatamata ootamatutele tagasiastumistele pole president armuandmise kohta seni selgitusi antud.

Kalvinistist piiskop ja Novaki nõunik Zoltan Balog kinnitas meedia teateid, et ta toetas armuandmist lastekodu endisele asedirektorile, kes oli aidanud varjata laste seksuaalset kuritarvitamist oma ülemuse poolt.

Pärast opositsiooni algatatud meeleavaldusi läinud nädalal on tuntud suunamudijad kutsunud üles korraldama reedel järjekordset miitingut.

Saab näha, kas Orbán suudab poleemikas kiiresti lehekülje pöörata.

"Praegu tundub siiski ebatõenäoline, et Orbáni maine tema toetajate seas kahjustada saaks," märkis Political Capital oma raportis, arvestades, kui kindlalt on populistlik liider oma võimu kinnitanud.

Kuid eksperdid eeldavad, et valitsus alustab uusi repressioone armuandmisskandaali paljastanud sõltumatu ajakirjanduse vastu.