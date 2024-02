Riigikantselei tellib 500 000 euroga radikaalset innovatsiooni

Maksimaalselt 497 000 euro eest sõlmitava lepingu abil soovib riigikantselei tõsta "avaliku teenistuse tippjuhtide innovatsioonivõimekust läbi juhtimiskvaliteedi arendamise". Praegust olukorda nimetatakse hankedokumentides püsikriisiks, mis pakub võimaluse mõelda, millist ühiskonda me tahame.

Seepärast soovib riigikantselei suurendada riigi rolli ühiskonna eestvedajana ja leiab, et selleks on tarvis tippjuhte, kes tegeleksid nii suurte teemade eestvedajana kui dünaamilise partnerluse edendamisega.

Hankedokumendi kohaselt on traditsioonilise käsu ja kontrolli asemel vaja usaldusel põhinevat ja inspireerivat eestvedamist.

"Eesti avalikus teenistuses on 96 tippjuhti, kes töötavad koos parema Eesti nimel. Teadvustades maailma muutumist ennustamatuks ning rabedaks, on uuendatud tippjuhtide kompetentsimudelis kirjeldatud oskused, mis aitavad saavutada tulemusi läbi organisatsiooni, inimeste ja suhete juhtimise. Hea tippjuht loob organisatsiooni juhina selgust, on inimestele eeskujuks ja sildade ehitajaks parteritega," sedastab hankedokument.

Programmi sihtrühma kuuluvad ministeeriumite kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, kaitseväe juhataja ja riigi peaprokurör.

Hankelepingu tehniliste tingimuste kirjelduse kohaselt võetakse tänavusest aastast kuni 2029. aastani avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisel fookusesse kolm suurt teemat: radikaalne innovatsioon ehk kuidas püsikriisis nutikalt juhtida, roheline innovatsioon ehk kuidas vedada eest kestlikkuse teemat ning andme- ja teaduspõhine otsustamine ehk kuidas teha kiireid, kuid läbimõeldud otsuseid.

"Läbi planeeritavate tegevuste soovime kujundada ühtset mindset'i (teadmised, hoiakud, uskumused) prioriteetsetes fookusteemades," seisab dokumendis, mille kohaselt peaks aastaks 2030. saama avaliku teenistuse organisatsioonide kohta öelda, et need on avatud uutele ideedele, katsetamisele, uuenduste integreerimisele igapäevaellu, õppivad, loovad ja valmis leidma uusi võimalusi mistahes olukordadest, ka kriisidest.

Programmis osalevad tippjuhid peavad sõnastama selgelt väljakutsed, millest programmis saadavate teadmiste ja toega peaks küpsema elluviidav innovatsiooniprojekt.

Dokument toob välja ka tulemused, mida arenguprogrammi läbinutelt oodatakse. Tippjuht peaks näiteks mõistma riigi rolli ja enda vastutust innovatsiooni eestvedajana, olema suunatud koostööle eesmärkide saavutamiseks, teadma globaalseid trende ja juhtimisalaseid käsitlusi ning oskama kasutada luua ja eest vedada innovatsioonistrateegiat.

Programmis osalejad valib välja riigikantselei kokku kutsutud programminõukoda ja see peaks toimuma selle aasta aprillist kuni 2026. aasta aprillini.

Arenguprogrammi pakkujalt oodatakse hankedokumendi kohaselt, et ta viiks osalejad mugavustsoonist välja nii vaimses kui ka füüsilises mõttes ja olema teemade valikul uuendusmeelne, ta peaks kaasama eksperte nii Eestist kui ka väljastpoolt ning tagama osalejate toitlustamise arendustegevuste ajal.

Arenguprogrammi läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu toetustest.