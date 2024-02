Muinsuskaitseamet paneks Tehumardi hauatähised pärast ümbermatmist tagasi

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles pühapäeval ERR-ile, et vald soovib Tehumardi mälestuskompleksi alal viia läbi väljakaevamised ja võimalike punasõdurite säilmed kalmistule ümber matta. Vald soovib likvideerida ka 90 praegust viisnurkadega hauakivi, samas mõõgakujuline mälestussammas jääks Tehumardile alles.

Vastava taotluse Tehumardile võimalike maetute ümbermatmiseks esitas Saaremaa vald sõjamuuseumi juures tegutsevale sõjahaudade komisjonile. Sõjahaudade komisjoni varasem otsus on memoriaal tervikuna kui kõrge kunstilise väärtusega objekt säilitada.

Muinsuskaitseamet näeb kompleksi tervikuna ja sooviks pärast väljakaevamisi hauakivide tagasi paigaldamist.

"Üks võimalik alternatiiv võiks muuhulgas olla, et kõnealuseid tähiseid ei käsitleta kui hauatähiseid ja tervikteose taastamine ei oleks seega ehk välistatud. 90 tahukakujulist horisontaalvälja tekitavat elementi oleks võimalik tagasi paigaldada, muutes need neutraalseks ja andes neile uue tähenduse kasvõi kunstiliste objektidena või infokandjatena, mis jutustavad tahukas tahuka haaval Tehumardi lahingupaiga loo Eesti ajalookäsitlusena," ütles muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Liis Koppel.

Koppel rääkis, et Saaremaa vallavalitsuse, muinsuskaitseameti ja Eesti Kunstiakadeemia esindajad kohtuvad 5. märtsil, et selgitada välja, milliseid kokkuleppeid ja kompromisse on võimalik veel teha.

"Sobivaim oleks oodata ära sõjahaudade komisjoni otsused ja ees seisva teadusprojekti tulemused ning lähtuvalt neist teha lõplikud kaalutletud otsused, mis võtavad arvesse laiemalt eri valdkondi," sõnas Koppel.

Koppel märkis, et Tehumardi memoriaal on maastikuarhitektuurne tervikteos, mis koosneb kunstimälestisest "Tehumardi memoriaal" (loodud 1966, tuntud ka kui Tehumardi mõõk) ja ajaloomälestisest "II maailmasõjas hukkunute ühishaud" (kujundus loodud 1975, tuntud ka kui Tehumardi tahukad). Juriidiliselt kahe eraldi, aga oma olemusest ühtse terviku moodustavate mälestiste kujunduste autoriteks on Riho Kuld, Matti Varik ja Allan Murdmaa.

2022. aasta lõpus avaldas Riigikantselei Sõjahaudade komisjoni koostatud koondülevaate ja soovitused kohalikele omavalitsustele. Tehumardi memoriaalile ja II maailmasõjas hukkunute ühishauale antud hinnang ütles, et kahe eelnimetatud objektil kui lahingupaiga tähise lahendusel on väga kõrge kunstiline väärtus, mis tuleks kogu ümbritseva maastikulahendusega säilitada ja korrastada. Memoriaali ja ühishaua kujundus moodustab ühtse terviku arhitektuurse ja kunstilise lahenduse.