Saaremaa vald tahab Tehumardi monumendi alles jätta, aga hauakivid ära viia

"Soov on see, et need sõdurid, kes on väidetavalt siia hauaplaatide või hauakivide alla maetud, saaks üles kaevatud ja sängitatud kalmistule. Ja peale seda, kui sõdurid on siit ära viidud, nii palju kui neid siin on, siis tegelikult me tahaks neid hauaplaate või hauakive siit ära viia. See monument, see suur sammas jääks alles, seal mõned kohad kinni katta. Aga jah, need hauakivid kui sellised, me näeme, et neid ei oleks vaja siin hoida. Seda enam, et täna on siin need viisnurgad peal. Ei ole kena," selgitas Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Vastava taotluse Tehumardile võimalike maetute ümbermatmiseks esitas Saaremaa vald sõjamuuseumi juures tegutsevale sõjahaudade komisjonile.

"Meile on tulnud taotlus Saaremaa vallavalitsuselt, täpsemalt on see adresseeritud sõjahaudade komisjonile, mis tegutseb sõjamuuseumi juures, Sõjahaudade komisjon kindlasti arutab seda taotlust," ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill, kelle sõnul tuleb otsus Tehumardi kohta lähikuudel.

Tuisu sõnul on väidetavalt Tehumardi hauakivide alla maetuid, kuid kas neid on 90, on tema hinnangul kahtlane. "Aga eks siis saabki näha, mis kaevamisega välja tuleb."

Pisut eriarvamusel on Tehumardi kompleksi suhtes aga varasemalt olnud muinsuskaitseamet, kes näeb, et pärast ümbermatmist võiksid siiski praegused 90 hauatähist alles jääda kas või siledate, ilma viisnurkadeta plaatidega. Muinsuskaitse on seisukohal, et Tehumardi kompleksi 21-meetrine mõõgakujuline mälestussammas ja hauaplaadid moodustavad kunstiliselt ja arhitektuuriliselt ühtse terviku.

"Me räägime praegu sõjahaudadest, mitte sellest suurest monumentaalkunstiteosest. Sõjahaudade osas on pädevus meil see otsus teha, aga muinsuskaitseameti esindaja on meie komisjonis olemas ja muinsuskaitseametile me anname alati oma töödest teada," ütles Lill.

Teisel pool sõiduteed aga paikneb hoopis tagasihoidlik Tehumardi öölahingus Saksa poolel elu kaotanud sõduritele püstitatud mälestuskivi, mis paigaldati sinna alles 12 aastat tagasi.