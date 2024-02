RMK tahab õppida korruptsiooni ära tundma ja ennetama

Riiigimetsa Majandamise Keskus (RMK) algatas riigihanke, et töötada välja korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamiseks vajalikud meetmed.

Esmaspäeval algatatud hanke eesmärk on töötada välja meetmed, mille abil korruptsioonivastasest seadusest lähtuvalt korruptsiooni ja huvide konflikti ennetada. Hanke võitjalt oodatakse RMK peamiste tööprotsesside kaardistamist, riskitasemete välja selgitamist ja riskimaandamise meetmete väljapakkumist.

Täpsemalt ootab RMK töö tegijalt, et vastuse saaks küsimus, millistes nende tegevusvaldkondades on korruptsioonirisk kõrgeim ja millised on eri üksuste rollid riskide tekkimisel.

Töö peaks hõlmama intervjuude tegemist ja selleks kavade ja küsimuste koostamist ning hanke kirjelduse kohaselt peaks kaaluma ka kirjalike küsimuste koostamist erinevate juhtimistasandite ja struktuuriüksuste tegevuste mõjude hindamiseks.

Vahearuandena peab töö tegija esitama esmased tähelepanekud riskantsematest RMK tegevusvaldkondadest või tööprotsessidest ning lõpuks peab valmima analüüsi aruanne ehk kuni kümme lehekülge järeldusi ja ettepanekuid.

Lisaks tuleb koostada koolitusmaterjalid praktiliste näidisülesannetega, analüüsi juhtkonnale tutvustada ja neid koolitada.

Tööde jaoks on ette nähtud kuus kuud, mis jagunevad kolme etappi.

Pakkumusi saab hankele esitada kuni 4. märtsini.