Detsembrist on Tallinnas keelatud linnalindude ja -loomade toitmine

1. detsembrist on linnalindude ja -loomade toitmine Tallinnas keelatud. Tuvidele, kajakatele ja partidele enam toitu anda ei või. Ainult oma koduaias on see lubatud.

"Me räägime siin tegelikult kõikidest linnas vabalt elavatest lindudest ja loomadest ning erandina on siis toodud välja talvisel perioodil ehk talvistel ilmastikuoludel väikeste värvuliste toitmine, mis avalikus ruumis ei ole keelatud," sõnas Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Kairet Remmak-Grassmann.

Linde toidetakse kõige sagedamini kaubanduskeskuste ja bussipeatuste läheduses. Probleem on ka rottide ja oravatega.

"On päris hästi näha, et aeg-ajalt tulevad inimesed väikese kotikesega, tühjendavad selle põõsa alla ning tuvid, varesed, kajakad koheselt tulevad sinna jaole ehk see tegelikult on päris mitmel pool üle linna päris suur probleem," lausus ornitoloog ja Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti keskkonnahoiu juhataja Meelis Uustal.

Üks niisugune inimeste tekitatud lindude söötmispaik on Balti jaamas, aga linnavõimule on see pinnuks silmis. Niimoodi aga ei arva lindude toitjad, kes "Aktuaalsele kaamerale" kommentaari anda ei soovinud. Küll aga ütlevad nad, et linnalinnud vajavad talvel abi.

"Me ei hakka kedagi näljutama ning loomad ja linnud saavad tegelikult looduses väga kenasti ise hakkama ja see, et me täna neid sisuliselt rämpstoiduga toidame, ei tee head mitte kellelegi," sõnas Remmak-Grassmann.

Samas kahtlevad asjatundjad, kas ka väikelinde, nagu näiteks tihaseid ja leevikesi tasuks üldse toita.

"Haigused nende seas on varmad levima ja juba me teame, et näiteks kümne-viieteist aasta tagusest ajast, et üks suuremaid taude, mis rohevinte ja metsvinte siin Põhja-Euroopas tabas, oli osaliselt või isegi täielikult seotud või tingitud lindude toitmisest," ütles Uustal.

Rikkujaid hoiatatakse esmalt suuliselt ja kirjalikult. Kui see ei mõju, ootab linnutoitjat rahatrahv.