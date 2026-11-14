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Zelenski: Venemaa panustab kõik tänavusele talvekampaaniale

Välismaa
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Zaporižžja pärast Venemaa õhurünnakut
Zaporižžja pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sergiy Chalyi
Välismaa

Venemaa panustab Ukrainaga peetavas sõjas kõik tänavusele talvekampaaniale, ütles president Volodõmõr Zelenski. Venemaa reedeses rünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporižžja linnale sai vigastada vähemalt 50 inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 14. novembril kell 13.10

- Zelenski: Venemaa panustab kõik tänavusele talvekampaaniale;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada 50 inimest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit.

Zelenski: Venemaa panustab kõik tänavusele talvekampaaniale

Venemaa panustab Ukrainaga peetavas sõjas kõik tänavusele talvekampaaniale, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval avaldatud kommentaarides, kutsudes ühtlasi vastu võtma USA sõjalist abipaketti, mis survestaks Vene režiimi juhti Vladimir Putinit lahingutegevust lõpetama.

"Nad panustavad kõik sellele talvele," ütles Zelenski reedel meediale antud, kuid seni avaldamiskeelu all olnud kommentaarides. Tema sõnul oleks USA kongressi poolt sanktsioone ja relvaabi käsitleva seaduse vastuvõtmine just selline motivatsioon, mida Putin vajab olukorra deeskaleerimiseks.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada 50 inimest

Venemaa reedeses rünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporižžja linnale sai vigastada vähemalt 50 inimest, sealhulgas kaheksa last, vahendas The Kyiv Independent.

Rünnak tabas Kosmitšnõi linnaosas asuvat kortermaja, ütles Zaporižžja oblasti sõjaväevalitsuse kohusetäitja Mõhhailo Semikin. Kahjustada said kolme korruse korterid ning teisel ja kolmandal korrusel puhkesid tulekahjud.

Ukraina riikliku päästeteenistuse teatel päästsid päästjad rünnaku järel korteritesse lõksu jäänud 17 inimest. Hoone korterites ja lähedal asuvas autos puhkesid tulekahjud. Vene rünnak kahjustas ka teise viiekorruselise elumaja kortereid ja fassaadi.

Väljaande Suspilne andmetel tabasid linnaosa kortermaju kaks Venemaa raketisüsteemi Tornado-S raketti.

Kohalikud võimud teatasid samuti, et päästeteenistuse Cobra töötaja hukkus, kui talle kukkus peale betoonplaat. Päästja koristas parasjagu Venemaa rünnakus kahjustada saanud hoone rususid.

Päästeteenistuse psühholoogid osutasid abi 31 elanikule, sealhulgas kahele lapsele. 

Pääste- ja otsingutööd kahjustada saanud kortermajade juures on lõpetatud ning linna töötajad on alustanud taastamistöödega, teatas reedel Ukraina kaitseministeeriumi väljaanne ArmyInform.

Rünnak toimus ajal, mil Vene väed püüavad kehtestada Zaporižžjale logistilist blokaadi, mis võib sillutada teed edasitungile Dnipro linna suunas, rääkis Ukraina 7. õhudessantkorpuse ülem Jevhen Lassitšuk 10. novembril avaldatud intervjuus.

Samal ajal kasvab surve Ukraina kaitsele Zaporižžja oblastis, millest umbes 75 protsenti on DeepState'i territoriaalsete andmete järgi Venemaa vägede okupeeritud.

Lassitšuki sõnul võib Venemaa püüda avada Zaporižžja oblastis uut pealetungisuunda, sundides Kiievit suunama sinna vägesid Donetski oblastist. Seal on Venemaal olnud raskusi Ukraina tugevalt kindlustatud linnade vallutamisega.

Lassitšuk hoiatas, et Zaporižžja kaotamine oleks võrreldav Donbassi kaotamisega.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1710 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes  1 620 630 (+1710);

- tankid 12 478 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 25 750 (+19);

- suurtükisüsteemid 52 355 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2273 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1756 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3140 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 607 531 (+448);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 174 609 (+302);

- eritehnika  4905 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, AFP-BNS

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