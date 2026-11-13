E5 riigid ja EL-i institutsioonid esindavad Euroopat rahukõnelustel

Soome peaminister Petteri Orpo ütles reedel, et Euroopat hakkavad läbirääkimistel esindama E5 riigid ehk Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia ning Euroopa Liidu institutsioonid. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.

Orpo ütles pärast reedel Dublinis toimunud EL-i mitteametlikku kohtumist, et Euroopa esindamise üle Ukraina rahuläbirääkimistel on tehtud poliitiline otsus.

Orpo sõnul avaldati kohtumisel ka tugevat toetust seisukohale, et Euroopa julgeolekuarhitektuur ei tohi olla Venemaaga peetavate läbirääkimiste teemaks.

E5 riikide hulka kuuluvad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Poola ja Suurbritannia.

Ka kaks ametnikku ja üks diplomaat ütlesid veebiväljaandele Politico, et EL-i liidrid on jõudmas kokkuleppele Ukraina-teemaliste läbirääkimiste formaadi osas. Läbirääkimistel hakkavad Euroopat esindama E5 riigid ning EL-i institutsioonide esindajad, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu esindajad. Riike esindavad riiklike julgeolekunõunike tasemel ametnikud.

Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa kinnitas veidi hiljem, et Euroopa esindajateks Ukraina rahuläbirääkimistel saavad Euroopa Liit ja E5 riigid.

Michal: E5 riigid moodustavad delegatsiooni, kes esindavad Euroopat mistahes kõnelustel

Euroopa Liidu liidrid on pikalt vaielnud selle üle, kes räägib kõnelustel Euroopa eest. Eesti peaminister Kristen Michal kinnitas, et Dublinis leppisid riikide liidrid kokku, et on olemas üks esiviisik, kes räägib Euroopa eest.

"Euroopa eest räägivad Euroopa institutsioonid, mis tähendab seda, et Euroopa nimel räägivad Euroopa Ülemkogu president Antonio Costa ja Euroopa Komisjon, kas siis Ursula von der Leyen või Kaja Kallas. E5 riigid moodustavad delegatsiooni, kes esindavad Euroopat mistahes kõnelustel. Nende mandaat tuleb täpselt paika panna iga kord enne kõnelusi. Täna lepiti kokku, et see delegatsioon moodustati ainult üheks asjaks – rahu saavutamiseks Ukrainas. Sõnum Euroopa liidritelt oli väga klaar: Venemaaga Euroopa julgeoleku arhitektuuri arutada ei ole põhjust. Euroopa julgeoleku arhitektuur töötab kenasti ja see ei ole kuidagi Venemaa arutada," sõnas Michal.

Michal kinnitas ka, et viis riiki, kes kuuluvad nüüdsest E5 delegatsiooni, on Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Itaalia.