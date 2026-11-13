Nädalavahetusel sajab ja sooja on kuni 9 kraadi

Laupäeval liigub meie ilma kujundav madalrõhkkond üle Soome lahe põhja-kirde suunas ja hoiab siinse ilma sajuse ning tuulisena. Sajab vihma, sekka lörtsi. Õhtu poole laieneb lõuna poolt üle Baltimaade kõrgrõhuala põhjaserv ja ilm läheb kuivemaks. Ka tuul võtab veidi hoo maha. Pühapäeval jääb Eesti lõunas oleva kõrgrõhuala ja üle Skandinaavia ning Soome laieneva uue madalrõhuala piirile veidi soojeneva õhumassi alla. Tuul püsib tugev, uus sadu saabub vihmana.

Eelolev öö on Eestis mitmel pool vihmane, sekka tuleb ka lörtsi. Puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis ka loodetuul 5-10, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul 10-16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul kuni +6 kraadini.

Hommikul sajab mitmel pool vihma, sekka lörtsi ja kohati on libedaid teid. Tuul puhub edelast ja läänest, Lääne-Eestis loodest 5-10, puhanguti 15, rannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadini.

Päeval sajab mitmel pool vihma, kohati sekka lörtsi, õhtu poole sajuvõimalus väheneb ja lääne poolt alates on selgimisi. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 15, rannikul kuni 21 m/s, õhtu poole tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2 kuni 7 kraadi.

Pühapäeval liigub üle maa vihmapilvi läänest itta, öine õhutemperatuur on –1 kraadist sisemaal +7 kraadini saarte rannikul, päev toob sooja 5 kuni 9 kraadi. Esmaspäeva öösel üks vihmasadu läheb, ennelõuna pakub kuivemait hetki, päeva teises poole saabub merelt uus sadu. Öine õhutemperatuur on 0 ja +5, päevane +2 ja +7 kraadi vahel.

Teisipäev ja kolmapäev toovad sajuhooge ja kuna õhk läheb järk-järgult külmemaks, siis tuleb teisipäeval vihma sekka lörtsi, kolmapäeval ka lund.