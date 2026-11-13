Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

Venemaa ettepanekud Euroopa uuest julgeolekukorraldusest, mida ta tahab arutada samaaegselt Ukraina rahulepingu koostamisega, sisaldavad lisaks Ukraina staatuse küsimustele ka otseselt Balti riike, Soomet ja Moldovat puudutavaid nõudmisi, teatas Saksa väljaanne Bild.

Saksa lehe andmetel tahab Moskva Euroopa uue julgeolekukorralduse raames sundida Soomet NATO-st lahkuma, panna allianssi likvideerima oma sõjaväebaasid Eestis, Lätis ja Leedus ning kujundama Moldova ümber föderatsiooniks.

Ajalehe andmetel pärineb rahulepingu ettepanek Venemaa presidendi Vladimir Putini siseringist, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Bildi sõnul ulatuvad Abu Dhabis peetud Ukraina rahukõnelustel Euroopa riikide esindajatele esitatud mitteametlikud ettepanekud Ukraina territoriaalsetest küsimustest palju kaugemale ja nende eesmärk on luua uus Euroopa julgeolekukord. Venemaa ametnikud väidavad jätkuvalt, et lääneriigid lubasid kunagi mitte laiendada NATO-t itta.

Juba varasemalt on teada, et Venemaa üks põhilisi nõudmisi on Ukraina loobumine NATO-ga liitumisest, kogu Donbassi loovutamine, sealhulgas nende alade, mis on praegu veel Kiievi kontrolli all, ning Odessa ja Mõkolajivi sadamate demilitariseerimine. Euroopa Liiduga lubaks Moskva Ukrainal siiski liituda.

Veel tahab Venemaa Moldova muutmist föderatsiooniks, kuhu kuuluksid ka Gagauusia ja Transnistria. Nendel piirkondadel lubataks korraldada iseseisvusreferendumid juhul, kui Moldova ühineb Euroopa Liiduga. Gagauusia ja separatistlik Transnistria, kus 1990-ndate algusest võimutseb Vene väekontingent, on mõlemad Modova Vene-meelsed piirkonnad.

Lisaks peab Soome NATO-st lahkuma ning alliansil keelataks hoida sõjaväebaase Eestis, Lätis ja Leedus, selgub Bildi artiklist, mida vahendas meediakanal Nexta.

Ukraine isn't enough for the Kremlin. Now Russia wants to force Finland out of NATO and make the Alliance remove its military bases from Estonia, Latvia, and Lithuania According to BILD, these demands are part of one of Russia's proposals for a "new European security order." And that's not all. The Kremlin's ambitions extend to several countries: ⚫️ Ukraine: Abandon NATO membership, hand over the entire Donbas to Russia, including territories still controlled by Kyiv, and demilitarize the ports of Odesa and Mykolaiv. EU membership would still be allowed. ⚫️ Moldova: Transform the country into a federation incorporating Gagauzia and Transnistria. These regions would be allowed to hold independence referendums if Moldova joins the EU. ⚫️ Finland and the Baltic states: Finland must leave NATO, while the Alliance would be prohibited from maintaining military bases in Estonia, Latvia, and Lithuania. And what does Moscow offer in return? Russia proposes withdrawing nuclear weapons from Belarus, refraining from deploying intermediate-range missiles there, and pulling Russian troops out of Transnistria. BILD emphasizes that this is just one of several proposals being discussed through unofficial negotiating channels. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Sellele kõigele vastutasuks lubab Venemaa viia ära oma tuumarelvad Valgevenest, hoiduda sinna keskmaarakettide paigutamisest ning tuua Vene väed Transnistriast ära.

Bild rõhutas, et tegemist on vaid ühega mitmest ettepanekust, mida arutatakse mitteametlike läbirääkimiskanalite kaudu.

Venemaa on Ukraina rahuprotsessi raames asunud nõudma, et samaaegselt läbirääkimistega rahu kehtestamiseks Ukrainas arutataks ka Euroopa julgeolekukorraldust. Euroopa riigid on sellise nõudmise seni tagasi lükanud, kuid sama seisukohta toetab ka USA presidendi eriesindaja Jared Kushner. Nüüd on Euroopas asutud arutama, kes võiks kõnelustel Euroopat esindada, kuid lahtine on siiani, mille üle esindaja Euroopa nimel üldse rääkida võiks ja milliste seisukohtadega ta neile kõnelustele läheks.

Venemaa esitas sarnased nõudmised Euroopa julgeolekukorralduse ümbertegemiseks ka 2021. aasta lõpus, mõni kuu enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse.