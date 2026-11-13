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Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

Välismaa
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MAXIM SHIPENKOV
Välismaa

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis reedel, et Venemaa ei ole Euroopa uue julgeolekuarhitektuuri üle peetud läbirääkimistel nõudnud Soome lahkumist NATO-st.

Saksamaa väljaande Bild andmetel tahab Moskva Euroopa uue julgeolekukorraldusega sundida Soomet NATO-st lahkuma. Soome liitus NATO-ga ametlikult 4. aprillil 2023. aastal.

"Ma ei ole sellest teadlik. Ei, sellist nõudmist ei esitatud. Seda kindlasti ei arutatud," väitis Peskov. 

Peskovi väitel võib uus Ukraina rahuleppe üle peetavate läbirääkimiste voor toimuda üsna peagi. Tema sõnul arutati läbirääkimiste jätkamist ka Venemaa ja USA esindajate kohtumisel ning Moskva loodab, et kõnelused jätkuvad lähitulevikus.  

Peskovi hinnangul on Abu Dhabis loodud läbirääkimiste pidamiseks soodsad ja mugavad tingimused, mistõttu võib järgmine kohtumine toimuda seal. Ta lisas, et Venemaa ei kavatse praegu oma läbirääkimiste delegatsiooni koosseisu muuta.

Peskov keeldus veel kommenteerimast võimalust, et Euroopa Liitu võiks Ukraina rahuläbirääkimistel esindada EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas. 

Kallas on korduvalt seadnud kahtluse alla Venemaa siiruse rahuprotsessis ning olnud üks Euroopa Liidu Moskva-vastaste sanktsioonide eestvedajaid. 

Kallas hoiatas reedel, et pole Venemaa asi otsustada, kes esindaks Euroopat Ukraina sõja lõpetamiseks peetavatel kõnelustel.

"Nad ei soovi vastaspoolele kedagi tugevat, sest nad tahavad oma maksimaalseid nõudmisi läbi suruda," märkis Kallas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Interfax, Reuters

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