Tallinnas põleb Kristiine keskus

"Täna kell 16.16 sai häirekeskus teate põlengust Kristiine kaubanduskeskuses. Sündmusele reageeritakse suurte jõududega. Esimesed päästjad on juba kohal ning sisenenud keskusesse tulekollet otsima," teatas päästeamet sotsiaalmeedias.

Päästeameti pressiesindaja Siim Palu ütles ERR-ile, et võimalike kannatanute kohta hetkel info puudub. "Teadaolevalt said inimesed välja, aga sajaprotsendiliselt ei saa seda hetkel kinnitada," ütles ta.

Pressiesindaja soovitas piirkonna elanikel uksed ja aknad sulgeda ning vältida Kristiine keskuse lähistel liikumist.

Palu märkis, et ei ole täpselt teada, mis põleb. "Hõivatud on suurem osa Põhja regiooni päästeressursist, see tähendab et vähemalt viis kutselist komandot ja kaks vabatahtlikku komandot."

