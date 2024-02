Roheliste kaasesimees Mihkel Kangur lahkus erakonnast

Roheliste endise kaasesimehe ja Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse vanemteaduri Mihkel Kanguri sõnul oli erakonnast lahkumise põhjus isiklik ning seotud ajapuudusega töö kõrvalt erakonda panustada.

"Erakonna juhi kaasesimehe Evelyn Sepaga olid teatud kokkulepped ja need said täidetud. Ma ei saanud rohkem lihtsalt enda praeguse töö kõrvalt erakonna töösse panustada. See töö hulk on tohutult suur, mille Evelyn on võtnud ette vedada. Ma väga loodan, et ta õnnestub," ütles Kangur.

"Minu plaanidesse ei mahu mitte kusagile kandideerida. Väga raske on jätkata kaasesimehena ning anda vastuseid, miks ma ise ei kandideeri. See oli puhtalt minu isiklik otsus. Et asjad oleksid klaarid, siis ma tõmbasin joone selliselt alla, et lahkusin ka erakonnast," sõnas Kangur.

Mõne teise erakonnaga pole Kanguril plaanis liituda. "Mul ei ole kavatsust lähiaastatel mitte kuhugi kandideerida," lausus Kangur.

Mihkel Kangur liitus rohelistega 27. aprillil 2023 ja lahkus sealt 20. veebruaril 2024. Varem on ta olnud Eesti Tulevikuerakonna liige (9.12.2020 kuni 11.2.2021) ja Elurikkuse Erakonna liige (6.12.2018 kuni 8.12.2020).

Neljapäeva, 22. veebruari seisuga kuulub rohelistesse erakonda 796 liiget. Viimastel riigikogu valimistel said nad üle Eesti kokku 5886 häält ehk ühe protsendi antud häältest ja riigikogusse selle tulemusega ei pääsenud.