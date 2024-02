Kreml lubas Navalnõi emal näha oma poja surnukeha

Navalnõi ema tegi videopöördumise ja ütles, et kolmapäeval viidi ta surnukuuri, kus ta nägi oma poja surnukeha.

Navalnõi ema ütles veel, et võimud survestavad teda poega salaja matma. Ljudmila Navalnaja rääkis veel, et salvestas video, kuna uurijad ähvardasid teda, vahendas The Guardian.

"Soovin, et teil, kellele Aleksei on kallis, kõigil, kelle jaoks tema surm sai isiklikuks tragöödiaks, oleks võimalus temaga hüvasti jätta. Mulle silma vaadates öeldi, et kui ma ei nõustu salajaste matustega, siis nad teevad midagi minu poja surnukehaga. Ma palun, et mu poja surnukeha mulle viivitamatult üle antaks," rääkis Ljudmila Navalnaja