EL määras Apple'ile 1,8 miljardit eurot trahvi

Euroopa Liit (EL) trahvis USA tehnoloogiafirmat Apple 1,8 miljardi euroga. Brüssel leiab, et Apple kasutab oma veebipoodi konkurentsi lämmatamiseks muusika voogesituse turul.

See on esimene kord, kui EL määras Apple'ile konkurentsieeskirjade rikkumise eest trahvi, vahendas Financial Times.

"Kümmekond aastat kuritarvitas Apple oma turgu valitsevat seisundit App Store'i kaudu muusika voogesituse rakenduste levitamise turul. Nad tegid seda, piirates arendajatel teavitamast alternatiivsetest, odavamatest muusikateenustest, mis on saadaval väljaspool Apple'i ökosüsteemi. See on EL-i monopolivastaste eeskirjade kohaselt ebaseaduslik," teatas Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager.

Juba 2019. aastal väitis Spotify asutaja Daniel Ek, et Apple piirab valikut ja lämmatab innovatsiooni.

Apple teatas, et kaebab otsuse edasi. See viitab sellele, et kulukad kohtulahingud võivad kesta veel mitu aastat.