EL trahvis USA tehnoloogiahiidu Google'it 890 miljoni euroga

Euroopa Liit (EL) trahvis neljapäeval USA tehnoloogiafirmat Google'it 890 miljoni euroga, mis võib teravdada pingeid Washingtoni ja Brüsseli vahel.

EL trahvis USA tehnoloogiahiidu 460 miljoni euroga, sest ettevõte eelistas otsingutulemustes ebaseaduslikult oma teenuseid konkurentide omadele.

Teine, 430 miljoni euro suurune trahv määrati, kuna Google ei lubanud rakenduste arendajatel suunata tarbijaid pakkumistele väljaspool oma Google Play poodi, teatas Euroopa Komisjon avalduses.

"Selle otsusega tahame tagada, et konkurents oleks tihedam ja ka teised ettevõtted saaksid uuendusi teha," ütles EL-i tehnoloogiajuht Henna Virkkunen.

USA tehnoloogiahiiglane süüdistas aga EL-i Google Play turvameetmete lammutamises.

"Regulatsioon peaks tooteid parandama, mitte neid halvemaks tegema," ütles Google'i esindaja Kent Walker avalduses.

Trahvid määrati vaid mõni päev enne Washingtoni ja Brüsseli vahel sõlmitud kaubanduspingeid leevendanud tollileppe esimest aastapäeva.

President Donald Trumpi valitsus on varem süüdistanud Brüsselit USA tehnoloogiafirmade sihikule võtmises ja ähvardanud EL-ile tollidega vastata.

Tegemist on suurimate trahvidega, mis ühele ettevõttele digiturgude määruse (DMA) alusel on määratud. Mullu määras EL Metale ja Apple'ile vastavalt 200 ja 500 miljoni euro suurused trahvid.

DMA rikkumise eest võib EL määrata trahve kuni 10 protsendi ulatuses ettevõtte üleilmsest käibest.

EL-i ametniku sõnul moodustasid trahvid 0,22 protsenti Google'i käibest. Trahvisumma võib aga veelgi suureneda, kui Google ei täida nõudeid 60 päeva jooksul, märkis komisjon.

EL on Google'ile ka varem trahve määranud. EL suhtus neljapäeval võimalikesse USA vastumeetmetesse rahulikult.

"EL-i kohus on tagada, et meie suveräänsete institutsioonide poolt vastu võetud määrusi täielikult jõustataks ja austataks," ütles EL-i konkurentsivolinik Teresa Ribera avalduses ajakirjanikele.