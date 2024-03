ERR USA-s: toidukaupade hinnad poodides jätkavad tõusu

Ameerika Ühendriikide tarbijahinnaindeks tõusis veebruaris aastases võrdluses 3,2 protsenti, Ekspertide sõnul ei ole toidukaupade hinnalangust lähiajal aga oodata. Kuigi valimisaastal on majandusseis kerkinud suurema tähelepanu alla, ei leita, et see eelseisvatele USA presidendivalimistele suurt mõju avaldaks.

Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on hinnad Ameerika Ühendriikide toidupoodides tõusnud veerandi võrra.

Kui veel neli aastat tagasi maksis karp mune keskmiselt 1,2 dollarit, siis täna tuleb välja käia keskmiselt kolm. Mahemunad aga maksavad ligi üheksa dollarit.

USA põllumajandusministeeriumi andmetel kulutavad tarbijad toidu peale enam kui 10 protsenti sissetulekust ja lähiajal leevendust oodata ei ole.

"Ülemaailmset majandust tabas suur šokk Covidi pandeemia näol ja me siiani seedime seda. Agressiivsed fiskaalsed ja monetaarsed stiimulid pandeemia kompenseerimiseks olid tagantjärele vaadates ehk liiga jõulised. Siiani rahustame seda olukorda. See on ka inflatsiooni põhjuseks," rääkis Pennsylvania ülikooli majandusprofessor Jesus Fernandez-Villaverde.

Kõrgete hindade tõttu on kaupmehed märganud tarbijahajumustes muutusi. Hinnasilte vaadatakse varasemast hoolikamalt, eelistatakse soodamaid alternatiive ning jälgitakse eripakkumisi.

"Liiga palju raha kulutan toidukaupadele. Poodi peab minema sooduskupongide ja nimekirjaga ning kindla kavatsusega olla säästlik. Lisaoste ei tee. Tuleb minna otsejoones sinna vahekäiku, kust plaanid osta ja seejärel poest lahkuda," lausus Lydia.

Viimastel aastatel on Ameerika Ühendriikides enim tõusnud mahlade, veiseliha ning puu- ja juurviljade hinnad. Kui ühe paprika eest tuleb kohati välja käia neli dollarit, siis näiteks steik kergendab rahakotti koguni 17 dollari võrra.

"Vaatan allahindlusi ja liha enam tihti ei osta. Ei sea- ega veiseliha. Jään kana, kala, tuunikala ja köögiviljade juurde," ütles Jean.

Kuna valimisaastal võetakse tarbijahinnaindeks USAs teravalt luubi alla ning majandusseis võib mõjutada presidendi toetust, on Joe Biden hakanud survestama suuri toidupoekette hindu langetama. Ekspertide hinnangul on Ameerika Ühendriikide majandus piisavalt heas seisus, et eelseisvatele presidendivalimistele see suurt mõju avaldama ei hakka.

"Ma arvan, et nendel valimistel ei saa otsustavaks majandusküsimused. Otsustavaks saavad paljud teised probleemid. Ma ei usu, et majandusest saaks võtmeküsimus," lausus Fernandez-Villaverde.