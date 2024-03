Leonid Volkov: paljud venelased ei oska luua seost Putini ja sõja vahel

Leonid Volkov sattus rahvusvahelise tähelepanu alla, kui talle hiljuti tema Vilniuse kodu juures kallale tungiti ja tõsiselt vigastati. Volkovi sõnul pole kahtlustki, et kallaletungi taga oli Putin.

Volkovi sõnul tähendab Putini tagasivalimine agressioonisõja jätkumist Ukrainas uue hooga, ehkki venelased on tegelikult sõjast tüdinud. Paraku on venelased Volkovi hinnangul Putinist pimestatud ning ei saa seetõttu aru sõja tegelikest põhjustest.

"See on tragöödia, et paljud kaasvenelased ei oska luua seost Putini ja sõja vahel," ütles ta.

Vene demokraatia väljavaadetesse suhtub Volkov pessimistlikult – tal ei ole usku, et Putin nii pea võimult tõrjuda õnnestub.

"Ilmselt ei tule meil revolutsiooni, sest võimul on verine diktaator. On lihtne aru saada, et Putinil on Venemaal 1,4 miljonit politseinikku, keda Ukrainasse ei saadeta, vaid kasutatakse surumaks maha mistahes protestid Venemaal," rääkis Volkov.

Ukraina elanikud jagavad Volkovi pessimismi sõja jätkumise kohta.

"Minu arvates on nüüd oodata mingit laadi eskalatsiooni Ukrainas, kuid Ukraina rahvale pole selles midagi uut, sest me teame, et Putini eesmärk on hävitada meie riik täielikult," sõnas Kiievi ajakirjanik Galõna Ostapovets.

Lääne hoiakute muutumist näitab asjaolu, et Pariisis ja Berliinis peetakse Putini tagasivalimist põlastusväärseks.

"Kuulun põlvkonda, kellel on tunne, et Putin on alati olnud, ta valitakse alati tagasi ja temast on saanud naljanumber. Me ei tea, millal see lõpeb. Minu arust juhtub alati seesama nagu näitemängus. Ta mängib oma rolli, üritades panna iga riiki maailmas uskuma, et Venemaal tõesti olid valimised," rääkis tarkvaraarendaja Pariisis Kevin Gonnord.

"Pärast seda, kui me oleme näinud, kuidas opositsioonipoliitik Navalnõi surnuks väärkoheldi, ei tea ma enam, mida sellele rahvale soovida, kui ei piisa isegi sellest, et keegi ohverdab oma elu ja kogu maailm näeb seda pealt," ütles Berliini elanik Ines Tischler.

Volkovi sõnul on kogu Venemaa ainus lootus praegu Aleksei Navalnõi lesk Julija, kes aga elab Saksamaal, kus tema sõnumid sugugi Venemaa avalikkuseni ei jõua.