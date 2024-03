EL-i välisministrid ei tunnusta Venemaa valimisi legitiimsena

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrelli sõnul ei olnud võimalik valimisprotseduuri rahvusvahelistel vaatlejatel jälgida ning valimisi viidi läbi ka okupeeritud Ukraina aladel, mis on rahvusvahelise õiguse rikkumine.

Mitme välisministri sõnul ei peaks Euroopa Liidu riigid valimisprotseduurile eriti tähelepanu pöörama ning keskenduma hoopis Ukraina sõjalisele aitamisele.

"Neid ei saa kindlasti nimetada valimisteks. See on protseduur, mis peaks sarnanema valimistega. Osad võivad seda nimetada ka taasmääramiseks, millel puudub legitiimsus. Mul on hea meel, et inimesed väljaspool Venemaa-nimelise

poliitilise vangla piiratust said väljendada oma seisukohti. Selliseid nagu tegid seda Leedus hääletanud venelased. Ainult kolm protsenti neist, kes tulid Vilniuse Venemaa saatkonda, hääletasid Vladimir Putini poolt," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Ausalt öeldes väga palju aega me sellele ei raisanud, kuna kõik ju saavad aru, et see on tsirkus või näitemäng, mida Putin Venemaal korraldas. Küll aga on kõigil väga selge seisukoht, et okupeeritud territooriumitel valimiste korraldamine on ka väga räme rahvusvahelise õiguse rikkumine. Nagu me teame, siis valima või selles näitemängus osalema sunniti inimesed, kes on surnud või kes on Ukraina kodakondsusega. Laiemalt öeldes, kellelegi ei tulnud juba midagi üllatusena, et Putin selle näitemängu korraldas," rääkis Eesti välisminister Margus Tsahkna.