Trumpi sõnul oli Putin tõenäoliselt Navalnõi surmaga seotud

USA endine president Donald Trump ütles, et Aleksei Navalnõi surmas oli suure tõenäosusega mängus Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini käsi.

Trump andis nädalavahetusel intervjuu telekanalile Fox News. Temalt uuriti, kas Putin kannab Navalnõi surma eest vastutust, vahendas Politico.

"Ma ei tea, aga võib-olla, ma mõtlen võib-olla, võiksin öelda ilmselt. Ta oli noor mees, nii, et statistiliselt oleks ta pidanud elama veel pikka aega. Nii, et juhtus midagi ebatavalist," rääkis Trump.

Navalnõi suri 16. veebruaril Arktika koloonias. Euroopa Liit ja USA süüdistasid opositsioonijuhi surmas otseselt Kremlit.

USA presidendivalimiste kampaania kogub tuure ning Trump annab nüüd üha rohkem intervjuusid ja korraldab suuri rahvakoosolekuid. Tema sõnavõtud tekitavad riigis ja meedias aga taas küsimusi.

Trump rääkis laupäeval Ohio osariigis peetud kampaaniakoosolekul imporditavatele autodele tollide seadmisest ning välismaiste tootjate konkureerimisest USA autoturul. Ta rääkis siis, et tema valituks osutumisel kehtestavad Ühendriigid välismaistele autodele 100-protsendilise tollimaksu.

Rääkides oma kõnes imporditavatele autodele tollide seadmisest ning välismaiste tootjate konkureerimisest USA autoturul, teatas Trump: "Kui ma valituks ei osutu, tähendab see terve riigi jaoks veresauna."

Trumpi veresauna kommentaar sai seejärel kohe teravat kriitikat. Bideni kampaaniameeskond viitas seejärel Kapitooliumi rahutustele ning teatas, et Trump tahab uut 6. jaanuarit. Trumpi liitlased rõhutasid seejärel, et vabariiklaste presidendikandidaat rääkis hoopis majanduslikust veresaunast, vahendas The Times.

"Tema kommentaarid olid selle kohta, mis juhtub autotööstuses," rääkis pühapäeval telekanali ABC saates vabariiklasest esindajatekoja liige Mike Turner.

Trump ajas oma kõnes veel Bideni segamini Barack Obamaga. Lisaks väitis Trump, et kui ta ei võida novembris valimisi, siis ta polegi kindel, kas riigis kunagi toimuvadki uued valimised. Pole selge, mida Trump sellega täpselt mõtles.

Biden jõudis aga juba Trumpi komistamiste üle nalja visata.

"Üks kandidaat on presidendiks liiga vana ja vaimselt sobimatu. Teine olen mina. Ärge talle öelge. Ta arvab, et kandideerib Obama vastu," rääkis nädalavahetusel Biden.

Intervjuus Foxile jõudis Trump samas ise kritiseerida Bidenit ja demokraatide poliitikat Iisraeli abistamisel. Trump leidis taas, et tema juhtimisel poleks Iisraeli vastast rünnakut toimunud.

"Nad on Iisraeli jaoks väga halvad. Iisrael on neile lojaalne ja teevad võib-olla vea. Biden on Iisraeli jaoks väga halb, neid poleks tohtinud kunagi rünnata," rääkis Trump.

Sama juttu rääkis Trump ka Ohio kampaaniaüritusel. Trump rääkis siis veel taas, et tema juhtimisel poleks Ukraina sõda puhkenud.