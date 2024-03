Bill Gatesi Terrapower kavatseb alustada juunis sulasoolareaktori ehitust

Ettevõtte tegevjuht Chris Levesque ütles Financial Timesile, et Terrapower taotleb USA valitsuselt ehitusluba juba käesoleva kuu jooksul. Ettevõtte kavatseb ehitada niinimetatud sulasoolarektori, mille jahutamine käib vedelas olekus naatriumi abil, tavalistes tuumareaktorites kasutatakse selleks vett.

Levesque'i sõnul maksab Natriumi-nimelise reaktori ehitus poole võrra vähem kui tavalise vee abil jahutatud reaktorite ehitus.

Terrapower on kogunud erainvestoritelt peaaegu üks miljard dollarit rahastust ning sõlmis detsembris kokkuleppe Araabia Ühendemiraatide riikliku tuumaenergiaettevõttega moodulreaktori ehitamiseks, mis toodaks elektrit ja vesinikku. Samuti sai ettevõte garantii USA valitsuselt, et see eraldab kuni kaks miljardit dollarit Terrapoweri esimese reaktori ehituseks Kemmereri linnas Wyomingi osariigis vana söeelektrijaama territooriumil.

Bill Gatesile kuuluva Terrapoweri tegevjuht Chris Levesque. Autor/allikas: SCANPIX/AP/ELAINE THOMPSON

Levesque ütles samas, et Terrapower alustab ehitust juunis sõltumata sellest, kas see saab luba USA Tuumaenergia Reguleerimiskomisjonilt (NRC), sest esialgsed ja ettevalmistavad ehitustööd pole tuumamaterjalide käsitsemisega seotud. Ettevõte soovib ühendada oma reaktori võrku 2030. aastal.

Kuigi tegemist on esmakordse sellise projektiga ettevõtte jaoks, plaanide järgi valmib täiemahuline kommertstuumajaam. Terrapower ja selle koostööpäartner Pacificorp, mis kuulub Warren Baffeti investeerimisfondile Berkshire Hathaway, teatasid juba 2022. aastal, et nad kavatsevad kaaluda veel viie Natrium-tüüpi tuumareaktori ehitust 2035. aastaks.

Samas ei ütle Terrapower, kui palju nende toodetud elekter maksaks.

Washingtonis tegutseva mõttekoja The Breakthrough Institute tuumaenergia innovatsiooni suuna juht Adam Stein ütles Financial Timesile, et Terrapower on palju paremas seisus kui selle USA rivaalid, sest sel on tagatud kindel rahastus, see ei sõltu aktsiaturgudest ning sel on olemas konkurentsivõimeline reaktori projekt.

"Naatriumiga jahutatavad reaktorid toimivad madalamal survel, mis nõuab vähem ohutussüsteeme. See vähendab probleeme, mis võivad jaamas tekkida, ning vähendab kulusid, sest neid saab ehitada lihtsamate materjalidega, tagades samas ohutust," ütles ta.

Terrapower arendab oma Natriumi-tüüpi reaktorit koostöös ettevõttega GE Hitachi Nuclear Energy. Kavandatud reaktor oleks veidi suurem kui tavapärased väiksed moodulreaktorid, sest selle võimsuseks oleks 345 megavatti. See sisaldab samuti sulasoolal põhinevat energia salvestussüsteemi, mis võimaldab suurendada vajadusel võimsust viieks ja pooleks tunniks 500 megavatini.