Uuring: woke-ideoloogia on populaarsem naiste seas

Soomes asuva Turu ülikooli uuringust selgub, et woke-ideoloogia on populaarsem naiste seas. Hiljem viis sarnase uuringu läbi ajaleht Helsingin Sanomat ning ka siis selgus, et woke-ideoloogia on populaarsem naiste seas.

Woke on USA-s tekkinud ideoloogia, mis väidab, et võitleb aastasadu kestnud ebaõigluse vastu. Tegemist on seega sotsiaalse õigluse hoiakuga, mille kohta puudub konkreetne eestikeelne termin.

Turu ülikool viis läbi uuringu, milles leiti, et naised kogusid niinimetatud woke- punkte rohkem kui mehed. Uuringus osales 850 üliõpilast ja ülikooli töötajat. Kõige rohkem kogusid punkte psühholoogia- ja sotsiaalteaduste üliõpilased ning humanitaarvaldkonna töötajad. Reaalainete esindajad said kõige madalama hinde.

Uuringu läbiviijad koostasid woke-taseme hindamiseks spetsiaalse küsimustiku. Seejärel viis sarnase uuringu läbi ka ajaleht Helsingin Sanomat, milles osales viis tuhat inimest. Ka siis kogusid naised punkte rohkem kui mehed.

Uuringus said inimesed hinnata väiteid, mis põhinevad kaasaegsetel teooriatel. Nende teooriate hulka kuulub näiteks USA-s palju vastuolusi tekitanud kriitiline rassiteooria. See teooria väidab, et rassism pole lihtsalt isiklik eelarvamus, vaid süsteemne sotsiaalne nähtus, mis on seotud institutsioonide ja valitsuse poliitikaga.

Uuringus leiti veel, et kõige rohkem punkte kogusid Vasakliidu valijad, kõige vähem Põlissoomlaste valijad. Mida rohkem jagas vastaja vasakpoolseid vaateid, seda rohkem punkte ta kogus.

Uuringu koostaja Oskari Lahtineni sõnul pole sarnast woke-uuringut veel varem tehtud. Tema uuringut kajastas ka USA väljaanne New York Post. Uuringu tulemusi jagatakse aktiivselt ka sotsiaalmeedias.

Turu ülikooli uuring näitas veel, et inimesed, kellel on rohkem woke-punkte, kogevad ka rohkem ärevust ja depressiooni. New York Post teatas seejärel, et need inimesed on murelikumad ja depressiivsemad kui teised inimesed. Lahtineni sõnul aga nii otsest järeldust teha ei saa.

Tema sõnul näitas uuring, et vasakpoolsed vaated on seotud depressiooni ja ärevusega sama palju kui woke-ideoloogiaga seotud vaated. Seega ei põhjusta woke-ideoloogia üksi vaimse tervise probleeme, vaid see on seotud varem väljakujunenud vasakpoolse maailmavaatega.

Woke-ideed tekitavad praegu USA-s suuri vastuolusid. Lahtinen usub, et see nähtus on USA-s jõudnud juba haripunkti ning kriitika selle suhtes aina suureneb. Ta siiski ei eelda, et Soomes tekivad sarnased probleemid. Samuti märkis Lahtinen, et sai seda teemat rahus uurida.

Täispikka uuringut saab lugeda siit.