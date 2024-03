USA valitsus avalikustas uued autode saastenormid

Uute reeglite järgi peavad USA autotootjad hakkama vähendama järsult uute sõidukite süsinikdioksiidi heitmete mahtu alates 2030. aastast, samuti loodab USA presidendi Joe Bideni administratsioon, et alates 2032. aastast on vähemalt 56 protsenti kõikidest müüki tulevatest uutest sõidukitest elektrisõidukid.

Samas on kolmapäeval avalikustatud reeglid leebemad kui Bideni esialgne ettepanek, mille järgi oleks alates 2032. aastast pidanud 67 protsenti kõikidest uutest sõidukitest olema elektrisõidukid ning süsinikdioksiidi heitmeid oleks pidanud vähendama järsult juba alates 2027. aastast, kirjutab Financial Times.

Lisaks lubavad uued reeglid erinevalt esialgsest ettepanekust, et puhtamateks autodeks loetaks lisaks elektrisõidukitele ka hübriidautosid ning väiksema kütusekuluga tavalisi sisepõlemismootoriga sõidukeid.

Esialgseid reegleid kritiseerisid paljud autotootjad ja kütusemüüjad, aga ka USA suurim autotööliste ametiühing UAW, mis toetab Bideni tagasivalimist USA presidendiks.

Autotootjad on suuresti rahul lõplike leebemate reeglitega.

"Reeglid arvestavad autojuhtide valikuvõimaluse tähtsust ning säilitavad nende võimalust valida sõiduk, mis neile sobib," ütles autotootjate ühenduse Alliance for Automotive Innovation tegevjuht John Bozzella.

Bozella lisas, et heitmete järsu vähendamise kohustuse edasilükkamine 2030. aastasse oli õige otsus, mis sätestab mõistlikumaid elektrifitseerimise nõudeid.

Siiski ei pruugi vähem saastavamatele sõidukitele üleminek olla lihtne, sest veel 2023. aastal moodustasid elektriautod ainult kaheksa protsenti USA autoturu müügimahust. Samas on autodest tulenevate heitmete vähendamine oluline Bideni administratsiooni kliimaeesmärkide täitmiseks, sest USA transpordisektor on riigi suurim süsinikdioksiidi heitmete allikas.

Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) sõnul aitavad uued reeglid vähendada süsinikdioksiidi heitmeid kokku 7,2 miljardi tonni võrra 2055. aastaks.

"Olen toonud kokku USA autotootjad. Olen toonud kokku USA autotöölised. Koos teeme ajaloolisi edusamme," teatas Biden pressiteates.

Ühtlasi hoiatas Biden, et tema peamise rivaali, vabariiklase Donald Trumpi valimisvõidu korral pööratakse kogu seni tehtud töö tagasi.

Trump kritiseeriski komapäeval uusi reegleid, väites, et need kahjustavad USA majandust ning aitavad Hiinat, kirjutab The Times.

"Valetava Joe Bideni hullud ja radikaalsed elektrisõidukite kohustused keelavad teie bensiinil sõitvad sõidukid ja sunnivad teid ostma kalleid ja ebakindlaid elektrisõidukeid. President Trump kaitseb alati teie vabadust sõita sellega, millega tahate!" kirjutas Trumpi valimiskampaania sotsiaalmeedias.

Siiski on uued USA reeglid leebemad kui Euroopa Liidus langetatud otsus, mille järgi ei tohi alates 2035. aastast müüa uusi sisepõlemismootoriga sõidukeid.