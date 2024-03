Mainekad erakonnakaaslased kritiseerisid teravalt Scholzi

Viie ajaloolase sõnul on kantsleri poliitika Venemaa suhtes "meelevaldne, kõikuv ja faktiliselt vale". Sel nädalal avaldatud avalikus kirjas süüdistavad ajaloolased SPD juhtkonda "fataalses" veas, milleks on Ukraina vastu agressioonisõda pidava Venemaa suhtes järeleandmispoliitika ajamine. Ajaloolased kutsuvad üles suurendama kiiresti Ukraina abistamist.

Kirja autorite seas on Saksamaa üks austatumaid ajaloolasi ja SPD liikmeks üle 60 aasta olnud Heinrich August Winkler, kirjutab Financial Times.

Scholzi juhtimisel on Saksamaa saanud suuruselt teiseks Ukrainale sõjaabi saatjaks. Samuti on kantsler lubanud toetada Ukrainat nii kaua, kui on vaja.

Samas on Scholz vastu kaugmaarakettide Taurus saatmisele Ukrainale, kuigi seda toetavad tema koalitsioonipartnerid rohelised ja Vabad Demokraadid (FDP). On Tauruste saatmise toetajaid ka SPD Bundestagi saadikute seas. Samal ajal on SPD sees suur patsifistlike vaadetega tiib, mis peab isegi kantsleri praegust poliitikat liiga karmiks.

Kirja autorite sõnul on SPD juhid pimedad ajaloo õppetundide suhtes ning erakond eitab Venemaa praegust tegelikkust.

Avalik kiri on reaktsiooniks mitte ainult Scholzi poliitikale, vaid ka osade erakonna liikmete sõjaabi vastu suunatud sõnavõttudele. Näiteks ütles varem märtsis SPD Bundestagi fraktsiooni juht Rolf Mützenich, et on aeg mõelda sõja külmutamisele.

Kuigi kõnet kritiseerisid lisaks opositsioonile ka SPD koalitsioonipartnerid, teatasid SPD vasaktiiba esindavad saadikud, et nad toetavad Mützenichi ideed, sest rahu poole püüdlemine on liikumise "geenides".

SPD sees valitsevad teravad erimeelsused Ukraina toetamise osas sundisid erakonna tähtsaimat välispoliitika eksperti Michael Rothi tagasi astuma.

Ukraina toetajast Roth teatas sel nädalal, et ta ei kandideeri järgmistel valimistel Bundestagi, sest ta pole rahul oma erakonnakaaslaste Vene-poliitikaga.

Rothi sõnul on tema jaoks viimasel ajal olnud SPD üritustel osalemine "nagu külmikusse astumine", sest osadele erakonnakaaslastele ei meeldi tema üleskutsed saata Ukrainale rohkem sõjaabi.

Kuigi SPD ametnikud reageerivad kasvavale kriitikale valusalt, pole veel märke, et erakonna patsifistlik tiib pehmendaks oma seisukohti, kirjutab Financial Times.

Tekkinud debatis võttis sõna ka aastaid Vene naftahiiu Rosnefti juhtkonnas töötanud endine Saksamaa kantsler Gerhard Schröder, kes kutsus jälle üles pidama Moskvaga läbirääkimisi.

Ekskantsleri sõnul peaksid Saksamaa ja Prantsusmaa eest vedama rahukõnelusi, mida võiks vahendada Schröder ise tänu oma lähedastele suhetele Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.