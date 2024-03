Pärnus püstitati linnuvaatluspäeval rekord

Eesti ornitoloogiaühing pidas pühapäeval linnade linnuvaatluspäeva, et välja selgitada selle kevade kõige linnurikkam linn. Esialgsetel andmetel võitis mõõduvõtu Pärnu linn, kus märgati 102 liiki sulelisi. See oli esimene kord ettevõtmise ajaloos, mil ühes linnas vaadeldi üle saja liigi.

Linnade linnuvaatluspäeval osalevad vaatlejad kas üksi või kuni kuueliikmeliste võistkondadena. Vaatlusi tehti kella viiest hommikul kuni kella üheni päeval. Osalejate seas on neid, kelle jaoks on linnade linnuvaatlus pikk traditsioon.

Mis selle asja teie jaoks huvitavaks teeb, et olete ikka ja jälle kaasa löönud?

"Eks see ole ikka rohkem võistluse teema – erinevate linnade vahel käib võistlus ja saad jälle kevadisi liike näha, mis igal aastal tulevad. Tänavune aasta on eriti varajane kevad, et on väga põnev," ütles linnade linnuvaatlusel osaleja Sander Sirelbu.

Vaadeldud lindude arv sõltub palju ilmast. Varajasel kevadel nagu tänavu on sulelisi rohkem, kui nendel aastatel, mil ilm oli märtsi lõpus veel talvine. Lagedal alal mängib lindude märkamisel suuremat rolli visuaalne vaatlus, aga piiratud nähtavusega kohtades pannakse linde rohkem tähele hääle järgi.

"Metsas ja roostikus kuulmine on palju olulisem kui nägemine. Selle järgi leiab märksa rohkem linde kui õnnestub vahetult näha," ütles linnuvaatlusel osaleja Marko Valker.

Eesti ornitoloogiaühing korraldab linnade linnuvaatluspäeva 2002. aastast. Mullu olid liigirikkamad linnad Tartu 86 ja Tallinn 85 liigiga. Täpsema statistika tänavuste tulemuste kohta avaldab ornitoloogiaühing algaval nädalal oma kodulehel.