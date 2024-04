Iisraeli parlament kiitis heaks eelnõu Al-Jazeera keelustamiseks

Iisraeli parlament võttis esmaspäeval vastu seaduseelnõu, mis annab kõrgetele ministritele volitused keelustada juudiriigis araabia uudistekanali Al-Jazeera saadete edastamine. Tegemist on sammuga, mida parempoolne peaminister Benjamin Netanyahu on valmis kiirelt astuma.

Seaduseelnõu, mis võeti vastu häältega 70-10, annab volitused keelustada välismaiste kanalite sisu edastamise, kuid samas lubab ka nende esinduste sulgemise Iisraelis.

Iisrael väitis jaanuaris, et Al-Jazeera töötajast ajakirjanik ja üks vabakutseline ajakirjanik, kes said surma õhurünnakus Gaza sektorile, on terrorirühmituse käsilased. Veebruaris teatas Iisrael, et eraldi rünnakus haavata saanud Al-Jazeera ajakirjanik oli Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas asekompaniiülem.

Katari valitsuse poolt rahastatav Al-Jazeera eitas süüdistusi jõuliselt ning süüdistas vastu Iisraeli oma töötajate süsteemses sihikule võtmises Gazas.

Eelnõu, mis lubab ametnikel peatada riigis sellise välismeedia leviku, mida peetakse ohuks rahvuslikule julgeolekule, läbis märtsis knessetis esimese lugemise.

Netanyahu Likudi partei teatel palus valitsusjuht "tagada Al-Jazeera sulgemiseks vajaliku seaduse vastuvõtmise täna õhtuks" Iisraeli parlamendis.

Al-Jazeera büroojuht Palestiina alal Wael al-Dahdouh sai samuti haavata Iisraeli rünnakus, kui detsembris sai surma telejaama kaameramees.