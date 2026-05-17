Iisrael tappis 7. oktoobri rünnakuid planeerida aidanud Hamasi komandöri

Iisrael teatas Gazale korraldatud õhurünnakuga Hamasi komandöri tapmisest, kes oli aidanud planeerida 2023. aasta 7. oktoobri rünnakuid Iisraelis.

Tapetud Izz al-Din al-Haddad oli Hamasi sõjalise tiiva juht, teatas Iisraeli kaitsevägi laupäeval avaldatud pressiteates. Iisraeli relvajõud (IDF) väitsid, et ta oli Gaza sõja ajal seotud paljude Iisraeli pantvangide hoidmisega Hamasi käes ning ümbritses end pantvangidega, et vältida enda kõrvaldamist.

IDF-i andmetel liitus Haddad Hamasiga selle loomise alguses. Enne surma hoidis ta Hamasi juhtkonnaga tihedaid sidemeid ja tegutses hiljuti Hamasi sõjalise tiiva võimekuse taastamise nimel, teatas Iisraeli armee. IDF-i andmeil oli ta üks viimaseid ellujäänud 7. oktoobri rünnakute arhitekte. Terrorirünnakutes hukkus 1200 inimest ja vangistati ning viidi Gaza sektorisse üle 250 inimese.

"See on oluline ringi sulgumine. Kõigis vestlustes, mis mul olid tagasipöördunud röövitutega, kerkis ikka ja jälle esile peamõrvari Iz al-Din Haddadi nimi," ütles Iisraeli kaitseväe staabiülem kindralleitnant Eyal Zamir avalduses.

Hamas kirjeldas Haddadi kui lahingutegevuse juhtimise keskset tegelast.

Iisraeli armee teatas, et Haddad tapeti reedel Gaza linnas täpisrünnakuga. Haddadi perekond kinnitas tema surma ka uudisteagentuurile Associated Press ning ütles, et ta tapeti koos kuue teise inimesega, sealhulgas tema naise ja 19-aastase tütrega. Nende matused toimusid laupäeval Gaza linnas.

AP teatas reedel kahest Iisraeli rünnakust Gaza linnas. Üks oli suunatud hoone ja teine ​​sõiduki vastu. Palestiina Punase Poolkuu Seltsi Saraya välihaigla ja Shifa haigla tervishoiuametnikud ütlesid AP-le, et rünnakutes hukkus seitse inimest ja kümned said haavata. Haddadi perekond ütles AP-le, et ta tapeti koos kuue teise inimesega.

Tegemist on kõrgeima Hamasi ametniku tapmisega pärast oktoobris USA toetatud relvarahulepingut Iisraeli ja palestiinlaste vahel, mille eesmärk oli peatada võitlus.

Alates oktoobrikuu relvarahust on Iisraeli rünnakutes hukkunud umbes 850 palestiinlast, selgub andmetest, mis ei tee vahet võitlejate ja tsiviilisikute vahel. Samal perioodil hukkus palestiina võitlejate käe läbi neli Iisraeli sõdurit. Hamas ei avalda oma hukkunud võitlejate arvu.

Reedel tehtud ühisavalduses oma kaitseministriga, milles teatati, et sõjavägi tappis Haddadi, ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Haddad oli 7. oktoobri 2023. aasta rünnakute arhitekt, mis vallandasid Iisraeli rünnaku Gazale.

Haddad, kellest sai pärast Mohammad Sinwari tapmist Iisraeli poolt 2025. aasta mais rühmituse sõjaline juht Gazas, oli vastutav tuhandete Iisraeli tsiviilisikute (ja) sõdurite mõrva, röövimise ja neile tekitatud kahju eest, ütlesid nad.

Hamasi allikate sõnul oli hüüdnime Kummitus kandnud Haddad üle elanud mitu Iisraeli tapmiskatset. Iisraeli sõjavägi väidab, et ta oli üks Hamasi kauaaegsemaid komandöre, tätes rühmituse loomisest 1980. aastatel mitut kõrget ametit.

Iisrael ja Hamas on endiselt ummikseisus kaudsetes kõnelustes USA presidendi Donald Trumpi Gaza sõjajärgse plaani edendamiseks, mis peaks lõpetama enam kui kaks aastat kestnud võitluse.

Iisrael on tihendanud rünnakuid Gazas pärast seda, kui lõpetas koos USA-ga läbi viidud Iraani pommitamise, suunates oma tule tagasi laastatud palestiinalaste territooriumile, kus Iisraeli sõjaväe sõnul Hamasi võitlejad oma haaret tugevdavad.