X!

Iisrael tappis 7. oktoobri rünnakuid planeerida aidanud Hamasi komandöri

Välismaa
Laupäeval toimusid Gazas Hamasi sõjalise juhi Izz al-Din al-Haddad matused.
Laupäeval toimusid Gazas Hamasi sõjalise juhi Izz al-Din al-Haddad matused. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / Belal Osama \ apaimages
Välismaa

Iisrael teatas Gazale korraldatud õhurünnakuga Hamasi komandöri tapmisest, kes oli aidanud planeerida 2023. aasta 7. oktoobri rünnakuid Iisraelis.

Tapetud Izz al-Din al-Haddad oli Hamasi sõjalise tiiva juht, teatas Iisraeli kaitsevägi laupäeval avaldatud pressiteates. Iisraeli relvajõud (IDF) väitsid, et ta oli Gaza sõja ajal seotud paljude Iisraeli pantvangide hoidmisega Hamasi käes ning ümbritses end pantvangidega, et vältida enda kõrvaldamist.

IDF-i andmetel liitus Haddad Hamasiga selle loomise alguses. Enne surma hoidis ta Hamasi juhtkonnaga tihedaid sidemeid ja tegutses hiljuti Hamasi sõjalise tiiva võimekuse taastamise nimel, teatas Iisraeli armee. IDF-i andmeil oli ta üks viimaseid ellujäänud 7. oktoobri rünnakute arhitekte. Terrorirünnakutes hukkus 1200 inimest ja vangistati ning viidi Gaza sektorisse üle 250 inimese.

"See on oluline ringi sulgumine. Kõigis vestlustes, mis mul olid tagasipöördunud röövitutega, kerkis ikka ja jälle esile peamõrvari Iz al-Din Haddadi nimi," ütles Iisraeli kaitseväe staabiülem kindralleitnant Eyal Zamir avalduses.

Hamas kirjeldas Haddadi kui lahingutegevuse juhtimise keskset tegelast.

Iisraeli armee teatas, et Haddad tapeti reedel Gaza linnas täpisrünnakuga. Haddadi perekond kinnitas tema surma ka uudisteagentuurile Associated Press ning ütles, et ta tapeti koos kuue teise inimesega, sealhulgas tema naise ja 19-aastase tütrega. Nende matused toimusid laupäeval Gaza linnas.

AP teatas reedel kahest Iisraeli rünnakust Gaza linnas. Üks oli suunatud hoone ja teine ​​sõiduki vastu. Palestiina Punase Poolkuu Seltsi Saraya välihaigla ja Shifa haigla tervishoiuametnikud ütlesid AP-le, et rünnakutes hukkus seitse inimest ja kümned said haavata. Haddadi perekond ütles AP-le, et ta tapeti koos kuue teise inimesega.

Tegemist on kõrgeima Hamasi ametniku tapmisega pärast oktoobris USA toetatud relvarahulepingut Iisraeli ja palestiinlaste vahel, mille eesmärk oli peatada võitlus.

Alates oktoobrikuu relvarahust on Iisraeli rünnakutes hukkunud umbes 850 palestiinlast, selgub andmetest, mis ei tee vahet võitlejate ja tsiviilisikute vahel. Samal perioodil hukkus palestiina võitlejate käe läbi neli Iisraeli sõdurit. Hamas ei avalda oma hukkunud võitlejate arvu.

Reedel tehtud ühisavalduses oma kaitseministriga, milles teatati, et sõjavägi tappis Haddadi, ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Haddad oli 7. oktoobri 2023. aasta rünnakute arhitekt, mis vallandasid Iisraeli rünnaku Gazale.

Haddad, kellest sai pärast Mohammad Sinwari tapmist Iisraeli poolt 2025. aasta mais rühmituse sõjaline juht Gazas, oli vastutav tuhandete Iisraeli tsiviilisikute (ja) sõdurite mõrva, röövimise ja neile tekitatud kahju eest, ütlesid nad.

Hamasi allikate sõnul oli hüüdnime Kummitus kandnud Haddad üle elanud mitu Iisraeli tapmiskatset. Iisraeli sõjavägi väidab, et ta oli üks Hamasi kauaaegsemaid komandöre, tätes rühmituse loomisest 1980. aastatel mitut kõrget ametit.

Iisrael ja Hamas on endiselt ummikseisus kaudsetes kõnelustes USA presidendi Donald Trumpi Gaza sõjajärgse plaani edendamiseks, mis peaks lõpetama enam kui kaks aastat kestnud võitluse.

Iisrael on tihendanud rünnakuid Gazas pärast seda, kui lõpetas koos USA-ga läbi viidud Iraani pommitamise, suunates oma tule tagasi laastatud palestiinalaste territooriumile, kus Iisraeli sõjaväe sõnul Hamasi võitlejad oma haaret tugevdavad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: CBS News, Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:24

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

10:21

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

10:20

Iisrael tappis 7. oktoobri rünnakuid planeerida aidanud Hamasi komandöri

09:56

Eesti võistluslugu jäi Eurovisiooni poolfinaalis esimesena joone alla

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

09:20

Reformierakond peab Tallinnas üldkogu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

11:24

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

16.05

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

16.05

Sõja 1543. päev: Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

16.05

Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

16.05

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

16.05

Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

16.05

Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

15.05

Matemaatikaeksami tulemused näitasid taas suurt erinevust õpilaste tasemes

ilmateade

loe: sport

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

10:21

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

loe: kultuur

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

09:00

Marta Aliide Jakovski: meie kultuuriruumis sildistatakse inimesi ülimalt kergesti

16.05

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

16.05

Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

loe: eeter

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

09:56

Eesti võistluslugu jäi Eurovisiooni poolfinaalis esimesena joone alla

04:15

Galerii: Eurovisiooni suurejooneline finaal Viinis Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

Raadiouudised

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo