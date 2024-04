Soomes sai koolitulistamises kaks last haavata ja üks suri

Soomes Vantaa linnas asuvas koolis toimus teisipäeval tulistamine, üks laps suri ja veel kaks last sai haavata. Politsei teatel on kahtlusalune vahistatud, kuid tema vanuse tõttu süüdistusi talle esitada ei saa.

Tulistamine toimus Viertola koolis. Politsei palus inimestel piirkonnast eemale hoida. Tulistamises sai kannatada kolm last, kellest üks suri. Politsei usub, et ta suri kohe sündmuskohal. Kaks haavata saanud ohvrit toimetati lastehaiglasse.

Tulistamine leidis aset Viertola kooli puidust juurdeehituses. Kõik ohvrid said kuulihaava ning tulistaja on sama kooli õpilane.

Kell 13.00 alanud erakorralisel pressikonverentsil teatas politsei, et kõik ohvrid ja kahtlusalune ise on 12-aastased. Politsei teatel õppisid kahtlusalune ja ohvrid samas klassis ning kõik nad on Soome päritolu. Politsei ei usu, et juhtunul oleks seoseid kriminaalsete jõukudega.

Politsei esindaja Kimmo Hyvärinen ütles, et juurdlus on avatud mõrva ja mõrvakatse paragrahvide alusel, sest tegu oli vägivaldne ja tahtlik. Kohalikud politseinikud teevad koostööd Soome keskkriminaalpolitseiga ning juurdlust juhib viis uurijat.

Kuna kahtlusalune on 12-aastane, siis teda ei saa kriminaalkorras kohtus vastutusele võtta.

"Teeme kindlaks kõik asjaolud, mis on selle vägivallajuhtumiga seotud. Kogume infot ning püüame saada juhtunust tervikpildi," lisas Hyvärinen.

Politsei esindajad lisasid, et kahtlusalune kasutas lähisugulasele kuuluvat püstolit, mis oli nõuetekohaselt registreeritud.

Kahtlusalune pole veel tunnistusi andnud ning tema motiiv saab selgeks lähimate tundide jooksul, teatas politsei. Kahtlusalust pole varem mõne teise kuriteo toimepanemises kahtlustatud.

Juurdlust juhtiv Marko Särkkä ütles pressikonverentsil, et kahtlusalust ei saa tema vanuse tõttu ka vahi alla võtta. Pärast ülekuulamist antakse kahtlusalune üle sotsiaaltöötajatele.

Päästeameti esindaja Ville Lindroosi sõnul jõudsid esimesed kiirabiautod kohapeale kell 9.23 ning juhtunu tagajärgedega tegelemine võttis pool tundi aega. Koolitulistamine ei mõjutanud kiirabi teistele väljakutsetele reageerimist.

Kooli 830 õpilast varjusid koolihoones, samuti paluti kõikides piirkonna koolides ja lasteaedades viibinud inimestel varjuda. Kell 12.20 lõppesid politsei poolt kehtestatud liikumispiirangud.

Vantaa piirkonna koolides on kolmapäev kuulutatud välja leinapäevaks, ütles Vantaa piirkonna alushariduse valdkonna eest vastutav Ilkka Kalo.

Politseiametnike sõnul on ühiskonnal oluline hinnata, kas juhtunut oleks saanud ennetada, ning teha juhtunust õiged järeldused.

Samuti palus politsei pressikonverentsi lõpus kõikidel pealtnägijatel võtta politseiga ühendust.