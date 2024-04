Soome politsei: koolitulistamiseni viis koolikius

Soome politsei teatas kolmapäeval, et 12-aastane poiss, keda kahtlustatakse Vantaa põhikoolis päev varem aset leidnud tulistamises, ühe klassikaaslase tapmises ja kahe raskelt haavamises, oli olnud koolikiusu ohver ning just see asjaolu oli tulistamise motiiv.