Soome ametiühingute streik lõpeb

Soome peamine ametiühingute liit SAK teatas neljapäeval, et ametiühingud lõpetavad järgmisel nädalal poliitilise streigi.

Streik algas juba 11. märtsil ning pidi lõppema juba märtsi lõpus. Hiljem teatas SAK, et streik jätkub ning see pidi kestma vähemalt kuni 7. aprillini. Neljapäeval teataski SAK, et järgmisel nädalal saab streik läbi.

SAK-i juht Jarkko Eloranta ütles, et pall on nüüd valitsuse käes ja ta ootab riigilt vastust.

"Valitsus on öelnud, et ei otsi streigi ajal töötajatega lahendusi. Uusi otsuseid streigi jätkamise osas ei tehtud. Anname nüüd Orpole ja Purrale tegutsemise ruumi. Streigid peatatakse esmaspäeval, 8. aprillil. Oleme valmis juba enne seda pidama arutelusid," ütles Eloranta.

Streigilaine põhjustas valitsuse soov vähendada ametiühingute rolli kollektiivlepingute sõlmimisel, piirata poliitilisi streike ning vähendada töötutoetusi. Valitsuse sõnul on reforme vaja Soome riigirahanduse seisu parandamiseks ja tööhõive suurendamiseks.

Streik mõjutab Soome eksporti, importi ja logistikat. Selles osaleb ligi seitse tuhat töötajat ning sellest võtab osa mitu ametiühingut.