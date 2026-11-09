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Rubio: Ukraina sõja järgse julgeolekutaristu osas on tehtud edusamme

Välismaa
USA välisminister Marco Rubio
USA välisminister Marco Rubio Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brendan Smialowski
Välismaa

USA välisminister Marco Rubio ütles pühapäeval, et Ukraina ja Euroopa sõjajärgse julgeolekutaristu võimaliku väljanägemise osas on tehtud edusamme ja lisas, et sel nädalal toimuvad kõnelused võivad viia edasiste arenguteni.

Rubio kommentaarid kõlasid ajal, mil teisipäevaks ja kolmapäevaks on Abu Dhabis kavandatud USA vahendatud Venemaa ja Ukraina läbirääkimised.

"Vajadus julgeolekutagatiste järele on teema, mis on konflikti lõpetamise kõnelustel korduvalt esile kerkinud," ütles Rubio ajakirjanikele, kui viitas sõjale, mis puhkes pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse.

"Võtmeküsimuseks on, et milline näeb välja Ukraina ja laiemalt kogu Euroopa mandri sõjajärgne julgeolekutaristu," jätkas minister.

"Ma arvan, et president vihjabki just sellele, et on tehtud edusamme selles osas, milline see arhitektuur pärast konflikti võiks välja näha," lisas Rubio.

USA president Donald Trump ennustas möödunud neljapäeval väga suurt kokkulepet Moskvaga, mis hõlmab mitte ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopat.

"Midagi ei ole veel lõplikult paika pandud ja ehk on võimalik Abu Dhabis mõningaid edusamme teha," märkis USA välisminister.

Oodatakse, et Abu Dhabis esindavad Ühendriike USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner.

Soome president Alexander Stubb teatas pühapäeval, et vestles telefoni teel Suurbritannia peaministri Andy Burnhamiga seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas.

Stubb arutas päev varem Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga rahukõnelusi, mis algavad teisipäeval Abu Dhabis.

Läbirääkimistel osalevad Ukraina, Venemaa ja Ühendriigid. Prantsusmaa välisminister kinnitas varem päeval, et läbirääkimistel on siiski esindatud ka Euroopa.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

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