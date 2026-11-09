Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Leningradi oblasti Kiriši naftatöötlemistehast. USA president Donald Trump ütles pühapäeval intervjuus telekanalile CBS News, et Ukraina konflikti osapooled on kokkulepete saavutamisele väga lähedal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 9. novembril kell 5.35:

- Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast;

- Trumpi arvates on osapooled Ukraina konflikti osas leppele lähedal;

- IAEA: Zaporižžja tuumaelektrijaama vooluvarustus katkes ja taastati.

Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Leningradi oblasti Kiriši naftatöötlemistehast.

Kiriši naftatöötlemistehas on üks Venemaa kahest suurimast naftatöötlemistehasest. See töötleb umbes 17,7 miljonit tonni (355 000 barrelit päevas) Venemaa toornaftat aastas, mis moodustab 6,4 protsenti riigis töödeldavast naftast. Ukraina droonid on ka varem Kiriši naftatöötlemistehast rünnanud.

Ka Venemaa võimud teatasid, et Leningradi oblastit tabas droonirünnak. Kuberner Aleksandr Drozdenko sõnul tulistati esmaspäeva varahommikul oblasti kohal alla 113 drooni.

Trumpi arvates on osapooled Ukraina konflikti osas leppele lähedal

USA president Donald Trump teatas pühapäeval intervjuus telekanalile CBS News, et Ukraina konflikti osapooled on kokkulepete saavutamisele väga lähedal.

"Usun, et oleme kokkuleppe sõlmimisele väga lähedal," ütles Trump.

USA president tõi välja, et lähipäevil toimub väga oluline kohtumine.

"Usun, et see sõda lõpeb ja see lõpeb varsti," arvas Trump, kes lisas, et pärast konflikti lõppu on Ukrainal mõnevõrra teistsugune kuju.

Rääkides Starlinki töö piirangutest Ukrainas oktoobri keskel, teatas Trump järjekordselt, et ei tea, kes selle taga on.

"Ei, ma ei tea. Aga seda ma tean, et kui ma sellest kuulsin, siis hakkas see tööle," ütles president.

Kolmepoolne Venemaa-USA-Ukraina kohtumine on kavandatud 10.–11. novembriks Abu Dhabis.

IAEA: Zaporižžja tuumaelektrijaama vooluvarustus katkes ja taastati

Ukrainas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam kaotas pühapäeval mitmeks tunniks juurdepääsu kogu välisele elektrivarustusele, teatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

Avalduses lisati, et elekter on nüüdseks taastatud.

"Jaam kaotas ühenduse oma ainsa välise elektriliiniga, mis sundis seda jahutus- ja ohutusfunktsioonide tagamiseks tuginema avariidiiselgeneraatoritele," teatas IAEA.

Kümme tundi hiljem kinnitas IAEA, et elektrivarustus on taastatud.

"See on konflikti jooksul 27. selline sündmus, mis rõhutab jätkuvalt ebakindlat tuumaohutuse olukorda," ütles IAEA peadirektor Rafael Mariano Grossi viimase elektrikatkestuse kohta.

Juunis sundis sarnane katkestus jaama tuginema avariidiiselgeneraatoritele 15 tundi.

Lõuna-Ukrainas Enerhodari linnas asuv Zaporižžja tuumaelektrijaam on Euroopa suurim. See on olnud Venemaa okupatsiooni all alates Ukrainasse suunatud täiemahulise sissetungi algusest.