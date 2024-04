Otepääl toimus esimene Venemaa sõltumatute rahvuslike liikumiste kongress

Vabade Rahvaste Liigasse kuulub praegu 15 rahvuslikku liikumist, kuid neid tuleb juurde. Kui seni on põlisrahvad seisnud peamiselt oma kultuuri eest, siis uus organisatsioon on poliitiline. Selle sõnum kaasmaalastele kõlab: olge valmis režiimi kokkuvarisemiseks, et kohtuksime selle sündmusega mitte vaatlejate, vaid loojatena.

Vabade Rahvaste Liiga usub, et Venemaa on lagunemise äärel ja lahendus on luua oma sõltumatud riigid.

"Me ei soovi selles impeeriumis elada. See laguneb mitte ainult seepärast, et me seda tahame, vaid selle aeg on ümber. Lagunemine on pöördumatu. Ja kui kuuleme, mida räägitakse meile Euroopa riikides, et andkem venelastele veel üks võimalus, siis võib seda sõnastada ka teisiti. Olge veel ilma tahte ja õigusteta orjade staatuses," lausus ersa rahva peavanem Bolaen Syres.

"Venemaa lagunemine on vaid aja küsimus. Me ei oska täpselt öelda, millal see hetk saabub, kuid teame täpselt, et see pole enam mägede taga. Ja me peame olema selleks valmis. Seetõttu võtame vastu edasise tegevuse plaane, laiendame rahvusvahelisi sidemeid ja tugevdame koostööd oma rahvaste vahel," ütles Vabade Rahvaste Liiga president Radjana Dugar-Deponte.

"Vabade Rahvaste Liiga liikmete arvates pole seda võimalik ei tänasel Venemaa territooriumil ega ka tulevikus, kui see föderatsioon sellisel kujul säilib, ellu viia. Seetõttu räägitakse ka omariiklusest, uute riikide moodustumisest tänase Vene föderatsiooni territooriumil," lausus URALIC keskuse juht Oliver Loode.

Muutused on keerulised – esimese kongressi ettevalmistamiseks kulus Vabade Rahvaste Liigal ligi kaks aastat. Eestisse tuldi vajalikke dokumente vastu võtma seetõttu, et eestlaste taust võimaldab põlisrahvaid paremini mõista. Otepääl võeti vastu pöördumine riigikogu poole.

"Neist üks on ettepanek, et riigikogu moodustaks erikomisjoni, mis hakkaks välja töötama Eesti riiklikku poliitikat Venemaa rahvuslike liikumistega koostööks. See pole täiesti uus idee, sest Ukraina ülemraada on just sellise komisjoni loonud ja see tegutseb," ütles Loode.

"On saabunud dekolonisatsiooni viimane etapp. Üks Euraasia viimaseid impeeriume peab lõppude lõpuks lagunema," lausus Dugar-DePonte

Vabade Rahvaste Liiga keskus saab olema Helsingis, kuid esindused plaanitakse luua kõigis Balti riikides.